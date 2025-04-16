Экономист: Дыра в бюджете РФ в пять раз превысит планы Минфина 1 16.04.2025, 16:12

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Кризис набирает обороты.

Судя по ситуации на энергетических рынках, дыра в государственном бюджете России по итогам 2025 года будет примерно в 5 раз больше, чем прогнозировал Минфин. Это катастрофа.

К чему готовиться россиянам, объяснил экономист Вячеслав Ширяев в своем блоге в Telegram.

Дефицит бюджета в 5 раз превысит план Минфина, если все будет, как сейчас. Дыра увеличится до 6,5 трлн рублей вместо 1,3 трлн. Это обнулит ФНБ (Фонд национального благосостояния — ред.) и вызовет долговой кризис при нынешней ставке ЦБ (Центробанка — ред.), так как Минфину придется занимать очень много и под безумный процент.

Падение российской нефти до $52 за баррель при курсе доллара 83 рубля приводит к сокращению нефтегазовых доходов бюджета до 7,8 трлн руб. (вместо заложенных в нем 11 трлн). Это минус 3,2 трлн.

Ненефтегазовые доходы должны были вырасти на 18,3%, до 29,3 трлн руб. Фактический рост в 1-м квартале составил 10,6%. В годовом измерении это ниже инфляции, то есть, по факту, сокращение сбора налогов.

Такое падение происходит из-за сокращения импорта (до 25% всех налогов, не связанных с нефтегазом) и прибыли в экономике (вклад налога на прибыль 10%). При сохранении нынешней динамики ненефтегазовых доходов потери бюджета составят еще 2 трлн руб. от плана.

А теперь вишенка на торте: рост расходов бюджета в первом квартале составил 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это гораздо больше плана. Когда у вас доходы гораздо ниже плана, а расходы гораздо выше, то бюджетный кризис неизбежен, даже если ситуация не будет еще ухудшаться.

А она будет.

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