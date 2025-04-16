«Зеленый город превращают в пустыню» 16.04.2025, 16:51

1,490

Брестчане возмущены происходящим в городе.

В Бресте на проспекте Машерова, на участке между ЦУМом и гостиницей «Интурист», спилили деревья. Фотографии в соцсетях опубликовали неравнодушные брестчане.

Власти Бреста пока никак не комментировали причину спиливания деревьев. Но, скорее всего, объяснят это благоустройством города.

Реакция брестчан в соцсетях на фото спиленных деревьев ожидаемая. Они против этого, а также отмечают, что чиновники превращают Брест в пустыню:

«Зеленый город, где можно было гулять под тенью деревьев, превращают в пустыню. Чтобы в +35℃ было комфортно!».

«На Советской деревья уничтожили, набережную делали — тоже много деревьев уничтожили, на героев обороны [улице Героев обороны Брестской крепости] — тоже. Чтобы у принимавших такие решения диарея никогда не прекращалась».

«Крик души коренных брестчан: наймите профессиональных ландшафтных дизайнеров, которые будут формировать кроны городских деревьев, а не оставлять пятиметровые пни с растущими потом дикими побегами! Которые не будут высаживать 30-см туечки в новостройках — под ними не спрятаться от солнца! Верните зеленые деревья на прогулочную Советскую!».

«Нет денег на дизайнеров — все на плиточников ушли».

«Не, это плиточники «ушли в дизайнеры», которые оставляют столбы вместо деревьев — почерк тот же».

«Не шумите, иногда нужно омолаживать, деревья имеют свойства расти, стареть и умирать. Видел клены, каштаны молодые высаживают».

«Омолаживать — это удалять или подрезать сухие или больные ветви. При аварийном состоянии — срезать, выкорчевывая пни и взамен сажать молодые деревца (не в виде прутика, а именно молодые со сформировавшимся стволом). Такое редко в центре города увидишь, кроме, может, «отчетных мест»».

«Увидите еще».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com