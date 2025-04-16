Один из банков ввел валютные изменения по расчетам
- 16.04.2025, 17:06
Они касаются юаня и евро.
«СтатусБанк» переводит некоторые расчеты с юаня на евро. Об этом сообщается на сайте структуры, заметило «Зеркало».
Так с 14 апреля «СтатусБанк» изменил валюту расчетов с платежной системой Mastercard: теперь вместо китайского юаня снова используется евро.
Изменение затрагивает расчеты картами Mastercard за покупки и платежи за границей, включая интернет-магазины и онлайн-сервисы. А также операции в Беларуси, если они проходят через устройства других банков и осуществляются в иностранной валюте.
Ранее аналогичное решение принял «Белгазпромбанк».
Напомним, ряд банков начал переводить расчеты с международной платежной сиcтемой Mastercard с евро на юани в 2023 году в связи с введением западных санкций.
Такие изменения были связаны с санкциями, введенными против Беларуси. Раньше валютой расчетов по Mastercard был евро, а по Visa — доллар. После введения санкций против официального Минска эти валюты не всегда были удобны и доступны банкам. В результате они искали, как упростить процесс проведения транзакции.