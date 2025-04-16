В Сеть попал интересный тест на внимательность 3 16.04.2025, 17:20

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Попробуйте найти цифру за 10 секунд.

Небольшой тест на внимание может рассказать больше, чем кажется. Все, что нужно — найти одну единственную цифру за 10 секунд, пишет «Вокруг света».

Кажется просто? Вот и большинство думает так же. Но именно такие задания помогают заметить, насколько быстро мозг переключается, распознает мелкие детали и справляется с элементарной задачей без промедлений.

Подобные тесты нередко используют как экспресс-оценку когнитивных способностей, в том числе при подозрении на деменцию. Это не диагноз, конечно, но повод задуматься: насколько вы внимательны прямо сейчас?

Если пройти тест легко — отлично. А если потребуется больше времени, чем ожидалось, не стоит волноваться: просто потренируйтесь и повторите.

Сколько времени понадобилось вам? Напишите в комментариях.

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