В Сеть попал интересный тест на внимательность

В Сеть попал интересный тест на внимательность3
- 16.04.2025, 17:20
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Попробуйте найти цифру за 10 секунд.
Небольшой тест на внимание может рассказать больше, чем кажется. Все, что нужно — найти одну единственную цифру за 10 секунд, пишет «Вокруг света».
Кажется просто? Вот и большинство думает так же. Но именно такие задания помогают заметить, насколько быстро мозг переключается, распознает мелкие детали и справляется с элементарной задачей без промедлений.
Подобные тесты нередко используют как экспресс-оценку когнитивных способностей, в том числе при подозрении на деменцию. Это не диагноз, конечно, но повод задуматься: насколько вы внимательны прямо сейчас?
Если пройти тест легко — отлично. А если потребуется больше времени, чем ожидалось, не стоит волноваться: просто потренируйтесь и повторите.
Сколько времени понадобилось вам? Напишите в комментариях.