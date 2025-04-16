Какой будет погода до конца недели 16.04.2025, 17:40

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Прогноз на 17-19 апреля.

17 апреля ночью и утром погоду продолжит определять атмосферный фронт. Днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления и теплой неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по северо-востоку страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ночью и утром местами слабый туман, пишет pogoda.by.

Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +19..+25°С, по юго-западу и югу Беларуси воздух прогреется до +28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

18 апреля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +22..+28°С.

19 апреля погоду в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по западу страны скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по западу республики пройдут кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +20..+27°С, местами по юго-западу республики она составит +17..+19°С.

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