Благодатный огонь от гроба Господня доставят в Беларусь на Пасху 4 16.04.2025, 18:23

В Минск святыня должна прибыть к 9.00 утра к началу Божественной литургии.

В Беларусь Благодатный огонь от гроба Господня доставят утром Пасхи 20 апреля, сообщили в Белорусской православной церкви.

Благодатный огонь в Беларусь доставят через Москву. Перед этим, 19 апреля в 23.00 часа самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного прилетит со святыней из Иерусалима в московский аэропорт «Внуково». Делегацию встретят представители Синодального отдела Белорусской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь и доставят лампаду с Благодатным огнем на белорусскую землю.

В Минск в Свято-Духов кафедральный собор святыня должна прибыть к 9.00 утра к началу Божественной литургии. Благодатный огонь в Беларуси встретят представители епархий Белорусской православной церкви. Святыню затем доставят в города и села по всей стране.

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