В Москве по делу о шпионаже арестован солист филармонии Тувы 16.04.2025, 18:42

Певец находится в московском СИЗО «Лефортово».

Солиста Тувинской государственной филармонии Цэцэндэлгэра Тэгшээ арестовали в Москве по обвинению в шпионаже, сообщает «Медиазона» в среду, 16 апреля. Певец находится в московском СИЗО «Лефортово».

Арест Тэгшээ еще 29 января санкционировал Лефортовский районный суд Москвы, но информация об этом не публиковалась. Подробности дела неизвестны. Согласно российскому законодательству, статья о шпионаже может быть применена только к иностранным гражданам. Издание предполагает, что у Тэгшээ есть гражданство Монголии.

На сайте «Культурное наследие Тувы», связанном с республиканским Минкультом, сообщается, что Тэгшээ родился в Монголии в семье скотоводов, в 2010 году поступил в Кызылское училище искусств, а с 2018 года выступает в Тувинской филармонии. Там же работает его жена Елена Куулар.

Как пишет «Медиазона», соцсети Тэгшээ перестали обновляться более двух месяцев назад — последние публикации датированы 25 января. Его жена отрицает, что певец задержан. Она сказала изданию, что Тэгшээ пропал из соцсетей, потому что уехал к родителям-пастухам и «там нету связи», но он «скоро выйдет на связь». В Тувинской филармонии на вопрос о задержании солиста ответили, что «понятия не имеют» об этом и бросили трубку. В консульстве Монголии в Москве отказались комментировать дело Тэгшээ и не ответили на вопрос, посещал ли консульский работник солиста в СИЗО.

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