Пятерых белорусок превратили в легендарных героинь фильмов и сериалов 16.04.2025, 18:48

Кто похож больше всех?

Пять белорусок получили шанс перевоплотиться в легендарных киногероинь. В конкурсе участвовало около 300 женщин разных профессий и возрастов. «Выбрали пятерых, которые ближе всего подошли по духу и внешности к образам, о которых мечтали сами участницы, пишет «Онлайнер».

Как все было

Проект от «Белтелекома» и телеканала «ЯСНАе TV» стартовал в марте. Участниц выбирали по их мотивации и схожести с желаемыми персонажами. Над преображением трудились стилисты и визажисты. В итоге каждая из пяти женщин примерила на себя культовый образ — от «Эмили в Париже» до Маргариты из «Мастера и Маргариты». Победительницы не только изменились внешне, но и получили гардероб в подарок, а также поучаствовали в фотосессиях и съемках.

Организаторы говорят, что главная идея — показать, что никогда не поздно раскрыть в себе новую сторону, поверить в себя и почувствовать себя героиней — как на экране, так и в жизни.

Героини проекта

Мария, помощница в психоцентре, перевоплотилась в Эмили. Яркий парижский образ: береты, джинсы-клеш и вязаный топ, а еще мягкие локоны и нюдовый макияж.

Ирина, паспортистка из Белозерска, стала Деми Мур из фильма «Непристойное предложение». Классика и элегантность — черное атласное платье и макияж в духе «тихой роскоши».

Анастасия, пиар-специалистка, примерила образ Шэрон Стоун из «Основного инстинкта». Белое платье, аккуратная прическа и холодная цветовая палитра подчеркнули ее утонченную внешность.

Елена, владелица студии наращивания ресниц, стала Самантой из «Секса в большом городе». Яркий лимонный комбинезон, смелый стиль и уверенность — новый образ помог ей раскрыть внутреннюю силу.

Ирина, инженер в авиакомпании, воплотила загадочную Маргариту. Бордовый комбинезон, винтажная шляпка с вуалью и женственная подача — в ней увидели роковую героиню из мистического СССР 1930-х годов.

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