В Беларуси обанкротился производитель сгущенки

В Беларуси обанкротился производитель сгущенки6
- 16.04.2025, 19:20
- 7,314
Предприятие работало с 2013 года.
Один из крупных молочно-консервных комбинатов родом с севера Беларуси признан банкротом.
Как заметил портал Office Life, предприятие работало с 2013 года в Витебске.
Однако фирма «Витебское лукошко» имело столичную прописку. Теперь же Экономический суд открыл дело о ее банкротстве.
Предприятие даже участвовало в крупных выставках в Беларуси и России, но завоевать доверие потребителей не смогло. Как и обогнать производителей из Рогачева или соседей из Глубокого.
В суде выяснилось, что «Витебское лукошко» крупно задолжало бюджету – почти Br925 тыс. Однако никакого имущества или недвижимости у фирмы нет.
Последние пять лет производство стояло на паузе. Единственным собственником называется Александр Хацкевич. Он не приехал в суд, а обнаружить «Лукошко» по юридическому адресу не удалось. Рассмотрение дела о банкротстве назначено на 24 июня 2025 года.