В Беларуси обанкротился производитель сгущенки 6 16.04.2025, 19:20

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Предприятие работало с 2013 года.

Один из крупных молочно-консервных комбинатов родом с севера Беларуси признан банкротом.

Как заметил портал Office Life, предприятие работало с 2013 года в Витебске.

Однако фирма «Витебское лукошко» имело столичную прописку. Теперь же Экономический суд открыл дело о ее банкротстве.

Предприятие даже участвовало в крупных выставках в Беларуси и России, но завоевать доверие потребителей не смогло. Как и обогнать производителей из Рогачева или соседей из Глубокого.

В суде выяснилось, что «Витебское лукошко» крупно задолжало бюджету – почти Br925 тыс. Однако никакого имущества или недвижимости у фирмы нет.

Последние пять лет производство стояло на паузе. Единственным собственником называется Александр Хацкевич. Он не приехал в суд, а обнаружить «Лукошко» по юридическому адресу не удалось. Рассмотрение дела о банкротстве назначено на 24 июня 2025 года.

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