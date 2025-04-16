Китай отверг еще один проект нового газопровода из России 3 16.04.2025, 19:34

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Пекин назвал маршрут Кремля «слишком дорогим».

Еще один проект газопровода, который Кремль предлагал Китаю вместо так и несогласованной трубы «Сила Сибири-2», не снискал одобрения в Пекине.

Проект поставок газа через Казахстан, о котором Москва объявила осенью прошлого года, обещая качать 45 млрд кубометров в год, реализовать не получится, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. По его словам трубопровод, с помощью которого Кремль обещал также газифицировать северо-восточные области Казахстана, оказался «слишком дорогим».

«Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, потому что там один газопровод, и он переполнен. Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый (газопровод). Это дороговато. Российская сторона изучает (этот вариант), но это не реально», — цитирует Чжан Ханьхуэйя «Интерфакс».

С предложением качать газ в Китай через Казахстан вице-премьер РФ Александр Новак выступил в ноябре 2024 года — вскоре после того, как переговоры о проекте «Сила Сибири-2» окончательно зашли в тупик.

Диктатор РФ Владимир Путин еще в 2022 году предложил председателю КНР Си Цзиньпину нарастить закупки российского газа до 100 млрд кубометров в год, чтобы заменить «Газпрому» потерянный европейский рынок. Но несмотря на заявления о «стратегическом партнерстве» без границ и поездки Путина в Пекин, председатель КНР так и не дал «добро» на стройку. По данным Financial Times, камнем преткновения стала цена газа: Китай потребовал опустить ее до внутрироссийского уровня, то есть около $60 за тысячу кубометров. Это вчетверо дешевле, чем российский газ обходится Китаю сейчас: $260 за тысячу кубов по газопроводу «Сила Сибири-1».

Российские власти в конце 2023 года утверждали, что «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров в год находится в высокой степени готовности и уже в первом квартале 2024 года будет утверждена проектная документация. Но спустя полтора года ни проект, ни стройка так не получили «зеленый свет».

Монголия — страна, через которую должна была пройти труба длиной 2,5 тысячи километров, — не включила газопровод «Газпрома» в план национального развития до 2028 года, сообщала The South China Morning Post. Москве не удалось договориться с Пекином, рассказывал изданию бывший член Совета безопасности Монголии Мунхнара Байарлхавга.

В прошлом году «Газпром» прокачал в Китай 31 млрд кубометров газа, а в этом нарастит поставки до предела мощности «Силы Сибири» - 38 млрд кубометров в год. Это, впрочем, компенсирует ему лишь 15% от былого экспорта в Евросоюз, который на пике достигал 200 млрд кубометров ежегодно, а после начала войны с Украиной схлопнулся до минимумов со второй половины 1970х: 28 млрд кубометров в 2023 году и 32 млрд — в 2024-м.

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