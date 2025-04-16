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Австралийский стартап представил квантовую навигационную систему

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  • 16.04.2025, 20:01
  • 1,536
Австралийский стартап представил квантовую навигационную систему

В 50 раз точнее GPS.

Австралийская компания Q-CTRL впервые продемонстрировала коммерчески пригодную квантовую навигационную систему, способную заменить традиционные GPS-технологии, передает New Voice.

Разработка не требует связи со спутниками, не подвержена глушению и обеспечивает невероятную точность — в 50 раз выше, чем у существующих альтернатив. В отличие от привычных навигационных решений, система определяет местоположение по изменениям магнитного поля Земли, считываемым высокочувствительными квантовыми датчиками.

Это особенно важно в условиях, где GPS недоступен — будь то зоны военных конфликтов, кибератаки или удаленные районы.

Испытания подтвердили, что система уверенно работает как на земле, так и в воздухе, демонстрируя точность, аналогичную попаданию в яблочко с километрового расстояния. Даже при установке на борту самолета она превосходила традиционные системы минимум в 11 раз. Такое технологическое преимущество обозначается термином «квантовое превосходство» — впервые достигнутое в прикладных условиях.

Q-CTRL подчеркивает, что их разработка станет незаменимой для оборонных ведомств Австралии, Великобритании и США, а также найдет применение в автономных транспортных средствах и беспилотниках. Это важный шаг в сторону независимой и безопасной навигации нового поколения.

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