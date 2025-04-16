В Беларуси можно будет получить высшее образование за три года 1 16.04.2025, 20:27

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Для кого сократят сроки обучения.

В Беларуси сократят срок обучения на некоторых специальностях в вузах. О новшествах сообщил начальник главного управления профобразования Минобра Сергей Пищов БелТА.

Изменения коснутся не всех абитуриентов, которые будут поступать в 2025 году.

Теперь определенная категория обучающихся сможет получить высшее образование за три года.

С этого года в Минобразовании решили сократить срок обучения по некоторым специальностям (их около 50) для выпускников колледжей, поступающих в вузы, но только на заочную форму.

«Это продиктовано необходимостью исключения дублирования прохождения в вузе отдельных дисциплин, освоенных на уровне среднего специального образования. Важно обеспечить высокое качество подготовки специалиста при более кратких сроках его обучения», – прокомментировал Сергей Пищов.

Выбранные программы сократили до трех лет.

При этом Пищов отметил, что выпускники колледжей с непрофильными специальностями не смогут поступить в вузы на сокращенную форму обучения.

Он также напомнил об условии, при котором на заочную форму могут зачислить выпускников школ. Для этого им нужно иметь стаж по избранной профессии не менее 10 месяцев.

По словам Пищова, сегодня заочная форма получения высшего образования «в полном объеме» предназначена для работающей молодежи со средним специальным или профессионально-техническим образованием.

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