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ВСУ поразили российскую артиллерийскую установку «Акация» на Донецком направлении

  • 16.04.2025, 20:39
ВСУ поразили российскую артиллерийскую установку «Акация» на Донецком направлении

Видеофакт.

Бойцы 412 отдельного полка Беспилотных систем Nemesis обнаружили и поразили российскую самоходную артиллерийскую установку «Акация» на Донецком направлении. Работу дронов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает Telegram полка.

Как отмечается, «Акация» предназначена для уничтожения и подавления средств ядерного нападения, артиллерии, танков, живой силы, разрушения оборонительных сооружений противника и тому подобное. САУ оснащена оборудованием для самокопания, что позволяет за 20-40 минут оборудовать окоп для стрельбы.

«Однако эта «Акация» уже не будет стрелять, «Бомбер» Nemesis сделал ее небоеспособной и приблизил к состоянию лома в рамках задач по уничтожению вражеской артиллерии», - подчеркнули украинские бойцы.

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