закрыть
16 апреля 2025, среда, 22:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вырастут цены на картофель, капусту и лук

2
  • 16.04.2025, 20:55
  • 4,052
В Беларуси вырастут цены на картофель, капусту и лук

Подорожают и автозапчасти для авто.

Правительство внесло корректировки в систему ценового регулирования. Соответствующее постановление № 713 (7) подписал 16 апреля премьер-министр Александр Турчин.

В пресс-службе правительства заявили, что «для поддержки отечественных производителей» увеличены:

предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены на картофель свежий продовольственный, за исключением мытого, капусту белокочанную свежую, за исключением ранней, и лук репчатый, за исключением красного и белого, которые будут действовать до 15 мая 2025 года;

предельная максимальная оптовая, торговая надбавки (с учетом оптовой) на производимые в Республике Беларусь запасные части к легковым автомобилям.

Изменения вступают в силу с 17 апреля.

Напомним, проблемы с картофелем в магазинах начались в начале марта 2025 года: ассортимент стал более скудным, цены выросли. К концу месяца белорусы все еще оставались недовольными ценами и качеством того, что удавалось найти. О том, что так будет, предупреждали фермеры: из-за сдерживания цен выращивать этот овощ им было невыгодно, поэтому уменьшили объемы производства.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников