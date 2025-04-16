В Беларуси вырастут цены на картофель, капусту и лук

В Беларуси вырастут цены на картофель, капусту и лук2
- 16.04.2025, 20:55
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Подорожают и автозапчасти для авто.
Правительство внесло корректировки в систему ценового регулирования. Соответствующее постановление № 713 (7) подписал 16 апреля премьер-министр Александр Турчин.
В пресс-службе правительства заявили, что «для поддержки отечественных производителей» увеличены:
предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены на картофель свежий продовольственный, за исключением мытого, капусту белокочанную свежую, за исключением ранней, и лук репчатый, за исключением красного и белого, которые будут действовать до 15 мая 2025 года;
предельная максимальная оптовая, торговая надбавки (с учетом оптовой) на производимые в Республике Беларусь запасные части к легковым автомобилям.
Изменения вступают в силу с 17 апреля.
Напомним, проблемы с картофелем в магазинах начались в начале марта 2025 года: ассортимент стал более скудным, цены выросли. К концу месяца белорусы все еще оставались недовольными ценами и качеством того, что удавалось найти. О том, что так будет, предупреждали фермеры: из-за сдерживания цен выращивать этот овощ им было невыгодно, поэтому уменьшили объемы производства.