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В Минске продали рекордно дорогую квартиру

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  • 16.04.2025, 21:08
  • 2,946
В Минске продали рекордно дорогую квартиру

Где она находится.

Появилась информация о самой дорогой квартире, проданной в столице в марте, пишет Realt.by.

Это жилье расположено в престижном жилом комплексе Depo, который строится в районе площади Победы.

ЖК возводится на месте, где в XIX веке находился конский рынок, а в XX столетии – трамвайное депо. Застройщик «А-100 Девелопмент» начал сдавать первые дома этого закрытого жилого комплекса в конце 2022 года.

А в марте 2025-го была приобретена квартира в шестиэтажном доме по улице Киселева, 6а.

Новому владельцу покупка обошлась в $835 тыс. (или $3,832 тыс. за «квадрат»).

Общая площадь шестикомнатной квартиры – 218 м2, высота потолков – более 3 м, расположена она на последнем этаже.

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