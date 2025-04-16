В Минске продали рекордно дорогую квартиру

В Минске продали рекордно дорогую квартиру2
- 16.04.2025, 21:08
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Где она находится.
Появилась информация о самой дорогой квартире, проданной в столице в марте, пишет Realt.by.
Это жилье расположено в престижном жилом комплексе Depo, который строится в районе площади Победы.
ЖК возводится на месте, где в XIX веке находился конский рынок, а в XX столетии – трамвайное депо. Застройщик «А-100 Девелопмент» начал сдавать первые дома этого закрытого жилого комплекса в конце 2022 года.
А в марте 2025-го была приобретена квартира в шестиэтажном доме по улице Киселева, 6а.
Новому владельцу покупка обошлась в $835 тыс. (или $3,832 тыс. за «квадрат»).
Общая площадь шестикомнатной квартиры – 218 м2, высота потолков – более 3 м, расположена она на последнем этаже.