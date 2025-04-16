Православная Пасха: где и когда пройдут праздничные службы в Минске 16.04.2025, 21:34

Расписание.

Пасха считается главным христианским праздником, установленным в память о воскресении Иисуса Христа. В этом году она совпадает для православных и католиков — верующие отметят праздник 20 апреля.

Smartpress.by собрал расписание праздничных служб в православных храмах Минска, а также информацию о телетрансляциях богослужений.

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

Суббота (19 апреля) — Страстная седмица. Великая Суббота

11.00 — 21.00 — Освящение куличей, пасок.

23.45 — Крестный ход.

Воскресенье (20 апреля) — Светлое Христово Воскресение. Пасха

00.00 – Пасхальная заутреня. Часы. Ночная Божественная Литургия. Освящение куличей, пасок и яиц.

06.30 — Исповедь. 06.45 — Часы. 07.00 — Ранняя Божественная Литургия. Освящение куличей, пасок и яиц.

08.30 — Исповедь. 08.45 — Часы. 09.00 — Поздняя Божественная Литургия. Освящение куличей, пасок и яиц.

16.45 — Торжественная встреча Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

17.00 — Великая пасхальная вечерня. Утреня. Час 1-й.

Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4)

19 апреля

01.00 — Утреня, Чин Погребения, Часы, Вечерня в соединении с Литургией Василия Великого (молитва о мире на Святой Земле).

08.30 — Часы, Божественная Литургия (молитва о мире на Святой Земле).

10.00 — 22.00 Освящение пасхальной пищи.

18.00 — Чтение Деяний святых Апостолов.

22.00 — Исповедь.

23.30 — Полунощница.

20 апреля

00.00 — Крестный ход, Утреня, Пасхальные Часы, Божественная Литургия (Архиерейским чином).

7.00 — Пасхальные Часы, Божественная Литургия.

10.00 — Пасхальные Часы, Божественная Литургия.

16.00 — Пасхальная Вечерня, Утреня полиелейная.

Приход храма Архангела Михаила в г. Минске (ул. Янковского, 2)

19 апреля

08.00 — Исповедь.

10.00 — 22.00 — Освящение пасхальной снеди.

22.00 — Исповедь.

23.00 — Полунощница.

20 апреля

00.00 — Крестный ход, Пасхальная Утреня.Часы. Литургия.

08.00 – Исповедь.

09.00 – Божественная Литургия.

11.00 — 15.00 — Освящение пасхальной снеди.

15.00 — Великая Вечерня.

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых, улица Калиновского,121)

19 апреля

07.50 — Исповедь.

08.00 — Часы. Вечерня в соединении с Литургией Василия Великого.

20 апреля

08.30 — Исповедь.

09.00 — Божественная Литургия.

Храм святителя Кирилла Туровского (ул. Зыбицкая, 27)

19 апреля

8.00 — Часы. Вечерня с литургией святителя Василия Великого.

23.00 — Пасхальная полунощница.

20 апреля

00.00 — Крестный ход. Утреня. Часы. Божественная Литургия.

Расписание телетрансляций

В субботу, 19 апреля, в 13:00 на телеканале «НТВ-Беларусь» состоится прямая трансляция церемонии схождения Благодатного огня из Иерусалима.

В полночь телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» покажут пасхальное богослужение из Свято-Духова кафедрального собора в Минске. Службу возглавит митрополит Вениамин.

Утром 20 апреля, в 08:50, на «Беларусь 1» в эфир выйдет праздничное обращение митрополита к верующим.

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