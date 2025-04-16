Православная Пасха: где и когда пройдут праздничные службы в Минске
- 16.04.2025, 21:34
Расписание.
Пасха считается главным христианским праздником, установленным в память о воскресении Иисуса Христа. В этом году она совпадает для православных и католиков — верующие отметят праздник 20 апреля.
Smartpress.by собрал расписание праздничных служб в православных храмах Минска, а также информацию о телетрансляциях богослужений.
Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)
Суббота (19 апреля) — Страстная седмица. Великая Суббота
11.00 — 21.00 — Освящение куличей, пасок.
23.45 — Крестный ход.
Воскресенье (20 апреля) — Светлое Христово Воскресение. Пасха
00.00 – Пасхальная заутреня. Часы. Ночная Божественная Литургия. Освящение куличей, пасок и яиц.
06.30 — Исповедь. 06.45 — Часы. 07.00 — Ранняя Божественная Литургия. Освящение куличей, пасок и яиц.
08.30 — Исповедь. 08.45 — Часы. 09.00 — Поздняя Божественная Литургия. Освящение куличей, пасок и яиц.
16.45 — Торжественная встреча Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
17.00 — Великая пасхальная вечерня. Утреня. Час 1-й.
Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4)
19 апреля
01.00 — Утреня, Чин Погребения, Часы, Вечерня в соединении с Литургией Василия Великого (молитва о мире на Святой Земле).
08.30 — Часы, Божественная Литургия (молитва о мире на Святой Земле).
10.00 — 22.00 Освящение пасхальной пищи.
18.00 — Чтение Деяний святых Апостолов.
22.00 — Исповедь.
23.30 — Полунощница.
20 апреля
00.00 — Крестный ход, Утреня, Пасхальные Часы, Божественная Литургия (Архиерейским чином).
7.00 — Пасхальные Часы, Божественная Литургия.
10.00 — Пасхальные Часы, Божественная Литургия.
16.00 — Пасхальная Вечерня, Утреня полиелейная.
Приход храма Архангела Михаила в г. Минске (ул. Янковского, 2)
19 апреля
08.00 — Исповедь.
10.00 — 22.00 — Освящение пасхальной снеди.
22.00 — Исповедь.
23.00 — Полунощница.
20 апреля
00.00 — Крестный ход, Пасхальная Утреня.Часы. Литургия.
08.00 – Исповедь.
09.00 – Божественная Литургия.
11.00 — 15.00 — Освящение пасхальной снеди.
15.00 — Великая Вечерня.
Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых, улица Калиновского,121)
19 апреля
07.50 — Исповедь.
08.00 — Часы. Вечерня в соединении с Литургией Василия Великого.
20 апреля
08.30 — Исповедь.
09.00 — Божественная Литургия.
Храм святителя Кирилла Туровского (ул. Зыбицкая, 27)
19 апреля
8.00 — Часы. Вечерня с литургией святителя Василия Великого.
23.00 — Пасхальная полунощница.
20 апреля
00.00 — Крестный ход. Утреня. Часы. Божественная Литургия.
Расписание телетрансляций
В субботу, 19 апреля, в 13:00 на телеканале «НТВ-Беларусь» состоится прямая трансляция церемонии схождения Благодатного огня из Иерусалима.
В полночь телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» покажут пасхальное богослужение из Свято-Духова кафедрального собора в Минске. Службу возглавит митрополит Вениамин.
Утром 20 апреля, в 08:50, на «Беларусь 1» в эфир выйдет праздничное обращение митрополита к верующим.