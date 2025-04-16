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Мэр Варшавы сохраняет шансы стать президентом Польши

  • 16.04.2025, 21:42
Мэр Варшавы сохраняет шансы стать президентом Польши

Опрос.

Мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши от партии власти «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский сохраняет шансы выиграть выборы во втором туре.

Об этом свидетельствует опрос CBOS, данные которого приводит Onet.

Если бы Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия «Право и справедливость», встретились во втором туре выборов, кандидат от «Гражданской коалиции» получил бы 52% голосов. Согласно опросу, Навроцкий получил бы 44% голосов.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Тшасковский и кандидат от партии «Конфедерация» Славомир Менцен, за первого проголосовал бы 51% избирателей, а за второго – 47%.

Опрос проводился телефонных интервью с помощью компьютера (CATI – 87,5%) и онлайн-интервью (CAWI – 12,5%) в период с 7 по 9 апреля 2025 года на выборке 1000 совершеннолетних жителей Польши.

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