Фотофакт: Под Могилевом от ветряка оторвалась лопасть

Фотофакт: Под Могилевом от ветряка оторвалась лопасть1
- 16.04.2025, 21:50
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Она упала на линию электропередач.
Телеграм-канал «Лесные новости Могилевщины» сообщил, что 16 апреля в Могилевском лесничестве сильный порыв ветра разрушил конструкцию ветрогенераторной установки, что имело серьезные последствия.
Часть оторванной лопасти упала на линию электропередач, а это, в свою очередь, вызвало возгорание на лесной территории.
Правда, сотрудники лесопожарной команды Могилевского лесхоза прибыли на место возгорания оперативно и быстро ликвидировали пожар.