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Фотофакт: Под Могилевом от ветряка оторвалась лопасть

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  • 16.04.2025, 21:50
  • 1,528
Фотофакт: Под Могилевом от ветряка оторвалась лопасть

Она упала на линию электропередач.

Телеграм-канал «Лесные новости Могилевщины» сообщил, что 16 апреля в Могилевском лесничестве сильный порыв ветра разрушил конструкцию ветрогенераторной установки, что имело серьезные последствия.

Часть оторванной лопасти упала на линию электропередач, а это, в свою очередь, вызвало возгорание на лесной территории.

Правда, сотрудники лесопожарной команды Могилевского лесхоза прибыли на место возгорания оперативно и быстро ликвидировали пожар.

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