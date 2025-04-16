The Telegraph: Великобритания поддержит решение Германии передать Украине ракеты Taurus 16.04.2025, 21:58

Мощная система крылатых ракет способна поражать цели далеко вглубь территории РФ.

Великобритания готова поддержать решение Германии о передаче Украине ракет Taurus, сообщили The Telegraph источники, близкие к правительству. Это станет существенной поддержкой нового канцлера Фридриха Мерца.

На этой неделе Мерц заявил, что готов предоставить Киеву дальнобойные ракеты, но только по общей договоренности с союзниками — Великобританией и Францией.

В среду британский чиновник, причастный к формированию внешней политики, сообщил The Telegraph, что Великобритания давно выступает за передачу Taurus Украине и поддержит этот шаг, если его примет новый канцлер.

«Мы продолжаем работать с нашими партнерами, в частности с Германией, чтобы предоставить Украине все необходимое для защиты ее суверенной территории», — сказал собеседник.

Taurus — мощная система крылатых ракет, способная поражать цели далеко вглубь территории России. Она может стать решающим фактором в поле боя.

Олаф Шольц, действующий уходящий канцлер, отказывался поставлять Taurus Украине, опасаясь, что это может вовлечь Германию в прямое противостояние с Россией.

Известно, что Шольц опасался сценариев, в которых Украина могла бы использовать ракеты для атаки на Кремль или стратегически важный Керченский мост в Крыму.

Отказ Германии поставлять Taurus вызвал разочарование у Великобритании и Франции, уже предоставляющих Украине свои дальнобойные ракеты — Storm Shadow и SCALP соответственно.

Однако Фридрих Мерц, который должен занять должность канцлера в мае после победы его партии на выборах в феврале, заявил, что готов изменить подход.

«Наши европейские партнеры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы это делают, французы это делают, американцы тоже... Это должно быть общее решение. Если оно будет принято, Германия должна присоединиться», — заявил Мерц.

Родерих Кизеветтер — депутат партии Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца — отметил в среду, что переговоры по Taurus в новой коалиции продолжаются, и поддержка со стороны Британии может повлиять на окончательное решение Берлина.

Однако он предупредил, что, несмотря на заявления Мерца, его коалиция с Социал-демократами (СДПГ) до сих пор не имеет единства по этому вопросу.

«Поставки Taurus остаются спорным вопросом... Я пока не вижу консенсуса, особенно ввиду того, что партии не согласовали ключевые вопросы безопасности в коалиционном соглашении», — сказал он The Telegraph.

Пока не вижу, чтобы Taurus передали. Любое влияние со стороны британского руководства, которое поможет убедить Германию, будет очень полезно», — добавил он.

Заявления Мерца сразу вызвали разногласия с СДПГ, которая подчеркнула, что существует «многие аргументы против» передачи ракет Украине, пытаясь сдержать ожидания.

Представители правительства Шольца также обращают внимание, что Taurus более мощные и дальнобойные, чем Storm Shadow или SCALP, поэтому прямое сравнение некорректно.

Министр обороны Борис Писториус (СДПГ), предположительно сохранивший пост в новой коалиции, заявил, что решение не передавать Taurus базируется также на «конфиденциальных причинах национальной безопасности».

Однако Кизеветтер считает, что отказ правительства Шольца передать Taurus лишь усилил позиции Владимира Путина, и эта ошибка может повториться.

По его мнению, промедление «ослабило безопасность Европы» и вопрос к СДПГ — готова ли она отойти от царивших при Шольце тактики промедления и умиротворения, чтобы проложить путь к большей ответственности Германии в европейской внешней и политике безопасности.

«Задержка и блокировка передачи этого мощного оружия канцлером Шольцом была серьезной ошибкой и, по сути, отказом в оказании помощи. Это ослабило безопасность Европы и привело к новым жертвам в Украине», – отметил Кизеветтер.

В то же время Taurus, по его убеждению, является эффективным средством для уничтожения командных пунктов и логистики российских войск, что позволит предотвращать атаки еще до их начала.

«Канцлер Мерц должен немедленно принять решение о передаче ракет, без ультиматумов и условий», — подытожил депутат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com