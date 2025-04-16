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Зеленский отметил успех переговоров с США

  • 16.04.2025, 22:14
Зеленский отметил успех переговоров с США

Базовые детали почти готовы.

Украина и Соединенные Штаты Америки имеют хорошие результаты по переговорам о соглашении по экономическому партнерству.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

«Первый вице-премьер-министр Свириденко докладывала сегодня об этом. Базовые юридические вещи почти доработаны, и дальше, если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам: и Украине, и Америке», - рассказал Зеленский.

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