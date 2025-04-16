Зеленский отметил успех переговоров с США
- 16.04.2025, 22:14
Базовые детали почти готовы.
Украина и Соединенные Штаты Америки имеют хорошие результаты по переговорам о соглашении по экономическому партнерству.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.
«Первый вице-премьер-министр Свириденко докладывала сегодня об этом. Базовые юридические вещи почти доработаны, и дальше, если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам: и Украине, и Америке», - рассказал Зеленский.