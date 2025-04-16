Что происходит на выезде из Польши в Беларусь перед Пасхой? 16.04.2025, 22:20

Среднее время в очереди — 18 часов.

Перед Пасхой многие белорусы, живущие и работающие за границей, стараются приехать на родину. Официально в Польше добавляется только один нерабочий день — понедельник после Пасхи. В этом году он выпадает на 21 апреля. Но уже с четверга, 17 апреля, в польский школах начинаются каникулы, и многие берут выходные. MOST изучил приграничные чаты и узнал, какие сейчас очереди на выезде из Польши в Беларусь.

Беларусы, которые приехали на границу автомобилем 15 и утром 16 апреля, рассказывают, что в среднем прохождение границы по зеленому коридору заняло у них около 18 часов.

На детальный досмотр с беларусской стороны жалуются единицы. Чаще белорусы пишут, что досмотр вещей был либо поверхностным, либо тщательным, но без направления на рентген.

«Шла вперед и блокировала въезд»

Как всегда, когда время ожидания увеличивается, появляются люди, которые пытаются вклиниться без очереди. Поэтому ожидающие стараются самоорганизовываться, чтобы не пускать такие машины.

— Очень много машин, которые влазят. Я думаю, все хотят как можно быстрее пройти границу. Давайте организуемся и начнем что-то делать, — написала в Telegram-чате ГраницаBY Беларусь-ЕС участница обсуждения Вероника.

Обычно на борьбу с теми, кто пытается проехать без очереди, выходят пассажиры: водители остаются за рулем. Противостояние, как правило, заключается в том, чтобы стать в зазоры между машинами — так у других машин не получится встроиться в очередь. По ночам некоторые будят уснувших водителей, чтобы они не забывали продвигаться вперед.

— Я делала так. Шла вперед и блокировала въезд тем, кто пытался влезть. Не без риска для здоровья. Благодаря этому, пока я стояла, наша очередь быстро подошла, так как никто не влез. <…> Поэтому берите несколько человек из очереди и идите вперед. Если, конечно, хотите сократить часов на пять свое стояние. И готовьтесь и в полицию звонить. И главное — [на] видео снимайте все их [нарушителей] действия, — написала Юлия (сообщение незначительно откорректировано для удобства чтения).

Более 40 автобусов

Те, кто пересекает границу автобусом, сообщают, что в сторону Беларуси в очереди стоит более 40 автобусов. Некоторые пользователи жалуются на задержки рейсов. Те, кто хочет сократить время ожидания, пересаживаются во впереди стоящие автобусы. Цену называют 100 злотых (26,5 доллара) с человека для рейсов до Бреста.

По данным польского сервиса мониторинга очередей на границе, в 19.09 16 апреля среднее время выезда из Польши в Беларусь для легковых автомобилей составляло шесть часов, для автобусов — пять.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com