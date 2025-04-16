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В Сербии сформировано новое правительство

  • 16.04.2025, 22:29
В Сербии сформировано новое правительство

Cкандальный пророссийский политик Александр Вулин в правительство не вошел.

Парламент Республики Сербия избрал новое правительство во главе с Джуро Мацутом. За избрание нового правительства проголосовали 153 из 199 присутствовавших депутатов, против — 46, 51 депутат отсутствовал.

Об этом 16 апреля сообщает РТС.

Как известно, 19 марта парламент Сербии, на фоне непрекращающихся народных протестов, отправил предыдущее правительство во главе с Милошем Вучевичем в отставку.

После выборов премьер-министр Джуро Мацут и члены его кабинета принесли присягу перед членами парламента, официально начав полномочия нового правительства Республики Сербия.

За новое сербское правительство проголосовали депутаты правящей коалиции из списка «Александар Вучич — Сербия не должна стоять на месте», Социалистической партии Сербии, Единой Сербии, ПУПС, Социал-демократической партии Сербии и Альянса венгров Воеводины.

Присутствовавшие на заседании депутаты от оппозиционных партий выступили против. На заседании Ассамблеи не присутствовали депутаты от коалиции NADA и Демократической партии.

Правительство можно назвать новым только частично: из 30 членов правительства только 8 - новые люди. Среди новых министров представители созданного Вучичем общественного «Движения за народ и государство». Кроме того, Министерство образования возглавил гость политолог и постоянный гость провластных телеканалов Деян Вук Станкович.

В правительство не вошел скандальный пророссийский политик, находящийся под санкциями США, Александр Вулин.

Джуро Мацут — новичок в политике. Он — профессор медицины, известный врач-эндокринолог, пользующийся уважением в своей профессиональной сфере. Его деятельность на посту премьер-министра началась на фоне политического кризиса в стране.

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