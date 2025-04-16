Католическая Пасха: где и когда пройдут праздничные службы в Минске 16.04.2025, 22:38

Расписание.

В воскресенье, 20 апреля, верующие православной и католической церквей отметят Пасху — Светлое Христово Воскресение. Smartpress.by подготовил расписание праздничных служб в католических храмах Минска, а также информацию о телевизионных трансляциях.

Архикафедральный костел Имени Пресвятой Девы Марии ( пл. Свободы, 9)

19 апреля (Святая суббота) — 21:45.

Освящение пасхальной еды — с 8:00 до 18:00 каждые полчаса.

20 апреля (Пасха) — 7.00, 10.00 (для детей), 11.30 (на польском языке), 13.00, 15.15 (для прихожан Красного костела), 18.30, 20.00 (для прихожан Красного костела).

Костел Пресвятой Троицы (пр-т Независимости, 44-А)

19 апреля (Святая суббота) — 21.00.

Освящение пасхальной еды — с 10.00 до 18.00 каждый час, а также после каждой воскресной литургии.

20 апреля (Пасха) — 7.00, 9.00, 11.00.

Кальварийский костел Воздвижения святого Креста (Кальварийский проезд, 1)

19 апреля (Святая суббота) — 21.00.

Освящение пасхальной еды — 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, после служба на 21.00.

20 апреля (Пасха) — 7.00, 10.00 (на польском языке), 14.00.

Костел Матери Божьей Будславской на Каменной горке (ул. Притыцкого, 107а)

19 апреля (Святая суббота) — 20.00.

Освящение пасхальной еды — с 11.00 до 16.00 каждые полчаса.

20 апреля (Пасха) — 7.00, 10.00.

Католический храм св. Иоанна Крестителя в м-не Серебрянка (ул. Плеханова, 28, корп. 1)

19 апреля (Святая суббота) — 20.00.

Освящение пасхальной еды — с 9.00 до 19.00 каждые полчаса.

20 апреля (Пасха) — 6.30, 10.00, 12.00.

Приход Божьего Тела на Ангарской (улица Герасименко, 6/1)

19 апреля (Святая суббота) — 20.00.

20 апреля (Пасха) — 7.00, 9.00, 12.00, 19.00.

Приход св. Иоанна (Яна) Евангелиста и св. Максимилиана Кольбе ( ул. Матусевича, 80)

19 апреля (Святая суббота) — 21.00 (видеотрансляция).

Освящение пасхальной еды — с 9.00 до 17.00 каждый час.

20 апреля (Пасха) — 6.00 (видеотрансляция), 10.30 (с участием детей), 12.00 (видеотрансляция).

Приход Святого Антония в Малиновке (ул. Есенина, 68)

19 апреля (Святая суббота) — 19.00.

Освящение пасхальной еды — с 14.00 до 18.00.

20 апреля (Пасха) — 8.00, 9.30 (на польском языке), 11.00 (для детей), 13.00, 14.00.

Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Сухарево (ул. Ак. Фёдорова (вход со стороны ул. Лобанка)

19 апреля (Святая суббота) — 22.00.

Освящение пасхальной еды — с 10.00 до 17.00 каждый час.

20 апреля (Пасха) — 9.30, 12.00, 16.00, 18.00 (для детей и их родителей).

Приход Пресвятой Девы Марии Розария в Лошице (ул. Гашкевича, 1)

19 апреля (Святая суббота) — 21.00.

Освящение пасхальной еды — с 10.00 до 17.00 каждый час и после литургии в 21.00.

20 апреля (Пасха) — 7.00, 9.00 (на польском языке), 10.30, 12.00, 15.00.

Костел Святого Духа в Чижовке (проезд Голодеда, 15В)

19 апреля (Святая суббота) — 21.00.

Освящение пасхальной еды — 15.00, 17.00, 19.00.

20 апреля (Пасха) — 10.00, 12.00.

Приход Святого Франциска Ассизского в м-не Новая Боровая в Минске (д. Копище, ул. Авиационная)

19 апреля (Святая суббота) — 22.00

Освящение пасхальной еды — с 10.00 до 17.00 каждый час.

20 апреля (Пасха) — 11.00, 18.00.

Приход Пресвятой Девы Марии Лоретанской в Соколе (ул. Звездная, 54)

19 апреля (Святая суббота) — 22.00.

20 апреля (Пасха) — 10.00, 12.00.

Расписание телетрансляций

В субботу, 19 апреля, в 21:45 телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» покажут трансляцию пасхального бдения из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Богослужение проведет архиепископ Иосиф Станевский.

В воскресенье, 20 апреля, в 08:40 архиепископ Иосиф Станевский выступит с пасхальным обращением в эфире телеканала «Беларусь 1».

Также в этот день, в 15:30, на телеканале «Беларусь 3» можно будет увидеть Послание и Благословение Urbi et Orbi («Граду и миру») из Ватикана.

Расписание богослужений в православных храмах можно найти здесь.

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