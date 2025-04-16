Axios: Трамп отменил секретный брифинг по Китаю, когда узнал, что его посетит Маск 16.04.2025, 23:21

В рамках расследования об утечке данных о брифинге отстранены двое чиновников Пентагона.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разгневался на миллиардера и главу Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, который якобы должен был посетить секретный брифинг Пентагона в марте, где должны были обсуждать планы на случай войны с Китаем. Об этом сообщило медиа Axios со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Они рассказали, что после того, как Трамп узнал, что Маск должен быть на этом брифинге в Пентагоне, он отменил его.

«Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что он не пойдет», – сказал американский президент, по словам одного из собеседников Axios.

Медиа сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет отстранил двух должностных лиц – Дэна Колдуэлла и Дарина Селника в рамках расследования об утечке информации о запланированном секретном брифинге.

«Президент все еще очень любит Илона, но есть некоторые красные линии. У Илона много бизнеса в Китае, и у него есть хорошие отношения», – пояснил собеседник.

Журналисты отметили, что Маск раздражает некоторых чиновников администрации своим постоянным присутствием в Белом доме, бессистемными публикациями в социальных сетях и тактикой «рубить и жечь» в DOGE.

20 марта The New York Times сообщила, что Маск примет участие в брифинге в Пентагоне, где будет обсуждаться секретная информация на случай войны США с Китаем. Трамп назвал эту информацию фейком и добавил, что на мероприятии Китай не будут обсуждать.

Маск все же присутствовал на брифинге в Пентагоне 21 марта, но Китай действительно не обсуждался.

В то же время Маск написал в социальной сети X: «Я с нетерпением жду судебного преследования тех в Пентагоне, кто сливает NYT злостно ложную информацию. Они будут найдены».

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