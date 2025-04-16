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Директор компании такси придумал, как платить меньше налогов, но его способ заметили

  • 16.04.2025, 23:34
Директор компании такси придумал, как платить меньше налогов, но его способ заметили

Что было дальше.

В Бресте директор компании такси придумал, как платить меньше налогов. Но его способы заметили, все закончилось уголовным делом — и для него, и для учредителя. Подробности рассказали в Комитете госконтроля.

Сообщается, что в течение четырех лет руководитель компании скрывал часть полученной от пассажиров наличной выручки и не отражал ее в бухучете — с этих денег не платились налоги. Часть этой выручки шла на зарплаты в конвертах для таксистов.

— Всего серые выплаты, с которых не уплачивались отчисления в Фонд соцзащиты населения и подоходный налог с физических лиц, получали больше 400 работников компании.

Сообщается, что помимо этого собственник бизнеса использовал незаконные схемы минимизации налогов. Дополнительно к основной компании он зарегистрировал еще пять подконтрольных фирм, на которые искусственно распределял получаемую основной компанией выручку. При этом все фирмы необоснованно использовали упрощенную систему налогообложения.

По данным КГК, ущерб государству в виде неуплаченных налогов и обязательных платежей в ФСЗН составил свыше 2,8 млн рублей. В отношении учредителя и директора фирмы такси возбуждены уголовные дела.

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