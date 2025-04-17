В Перу к 15 годам тюрьмы приговорили экс-президента Умалу
- 17.04.2025, 2:36
Он был президентом страны в 2011–2016 годах.
15 апреля суд в Перу приговорил президента страны в 2011–2016 годах Ольянту Умалу к 15 годам лишения свободы за получение незаконных средств на предвыборную кампанию. Об этом сообщило агентство Reuters.
62-летнего экс-президента признали виновным в получении взятки от бразильской строительной компании Odebrecht, ныне известной как Novonor и проходящей процедуру банкротства.
Расследование началось в 2016 году, судебное разбирательство длилось три года. По данным следствия, Умала получил незаконные средства в ходе своей президентской кампании, когда его оппонентом была Кейко Фухимори, дочь другого экс-президента.
Умала назвал происходящее политическим преследованием.
Суд еще продолжит зачитывать полный текст приговора, а окончательный документ появится 29 апреля.
Адвокат Умалы назвал приговор «чрезмерным» и пообещал подать апелляцию, заявив, что обвинение не доказало незаконное происхождение средств.
В тюрьму экс-президента отправят сразу после оглашения приговора полностью. Предполагается, что заключение он будет отбывать на специально построенной для содержания VIP-узников полицейской базе.
К 15 годам тюрьмы 15 апреля суд в Перу приговорил также жену Умалы Надин Эредию, но она попросила убежища в посольстве Бразилии в Лиме и получила защиту вместе с ее младшим сыном, пишет Reuters. Ее адвокат говорит, что у женщины рак.
Ранее бывшие руководители Odebrecht признали в суде в Перу, что последние 30 лет фирма финансировала «практически всех кандидатов в президенты страны».
В перуанской тюрьме из-за денег Odebrecht уже содержится бывший президент Александро Толедо (был главой государства в 2001–2006 годах), его приговорили к 20 годам лишения свободы.
В 2019 году бывший президент Перу (2006–2011) Алан Гарсия застрелился, когда полиция попыталась арестовать его по подозрению в коррупции, связанной с Odebrecht.