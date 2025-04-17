В Перу к 15 годам тюрьмы приговорили экс-президента Умалу 17.04.2025, 2:36

Он был президентом страны в 2011–2016 годах.

15 апреля суд в Перу приговорил президента страны в 2011–2016 годах Ольянту Умалу к 15 годам лишения свободы за получение незаконных средств на предвыборную кампанию. Об этом сообщило агентство Reuters.

62-летнего экс-президента признали виновным в получении взятки от бразильской строительной компании Odebrecht, ныне известной как Novonor и проходящей процедуру банкротства.

Расследование началось в 2016 году, судебное разбирательство длилось три года. По данным следствия, Умала получил незаконные средства в ходе своей президентской кампании, когда его оппонентом была Кейко Фухимори, дочь другого экс-президента.

Умала назвал происходящее политическим преследованием.

Суд еще продолжит зачитывать полный текст приговора, а окончательный документ появится 29 апреля.

Адвокат Умалы назвал приговор «чрезмерным» и пообещал подать апелляцию, заявив, что обвинение не доказало незаконное происхождение средств.

В тюрьму экс-президента отправят сразу после оглашения приговора полностью. Предполагается, что заключение он будет отбывать на специально построенной для содержания VIP-узников полицейской базе.

К 15 годам тюрьмы 15 апреля суд в Перу приговорил также жену Умалы Надин Эредию, но она попросила убежища в посольстве Бразилии в Лиме и получила защиту вместе с ее младшим сыном, пишет Reuters. Ее адвокат говорит, что у женщины рак.

Ранее бывшие руководители Odebrecht признали в суде в Перу, что последние 30 лет фирма финансировала «практически всех кандидатов в президенты страны».

В перуанской тюрьме из-за денег Odebrecht уже содержится бывший президент Александро Толедо (был главой государства в 2001–2006 годах), его приговорили к 20 годам лишения свободы.

В 2019 году бывший президент Перу (2006–2011) Алан Гарсия застрелился, когда полиция попыталась арестовать его по подозрению в коррупции, связанной с Odebrecht.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com