Зеленский пообещал отомстить РФ за удар по Сумам 17.04.2025, 3:00

По его словам, для этого Киев имеет необходимое вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит российским оккупантам, которые обстреливают мирные украинские города. По его словам, для этого Киев имеет необходимое вооружение.

Президент присвоил государственные награды сотрудникам оборонной промышленности. Их профессиональный день был 13 апреля — в день удара России по Сумам.

«Нам есть чем отвечать на такие удары, и мы не дадим покоя этой сволочи, которая убивает наших людей. Мы имеем на это полное право. Это абсолютно справедливо — отвечать убийцам так, как они заслуживают», — заявил президент в среду, 16 апреля, в обращении.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна принять неизбежность украинской силы. По его словам, настоящий мир возможен только тогда, когда реальность заставит Россию признать оборонительные способности Украины — в частности, беспилотники, ракеты, артиллерию и другую технику, которая защищает страну.

Глава государства также поблагодарил более 300 тысяч украинцев, которые работают на предприятиях оборонной отрасли.

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