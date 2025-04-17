В Германии паллиативного врача подозревают в убийстве 15 человек 17.04.2025, 4:59

Число жертв может увеличиться.

В Германии расследуется предположительно одна крупнейших серий убийств в системе здравоохранения страны. Уже арестованный паллиативный врач подозревается в убийстве в Берлине как минимум 15 человек — значительно большего числа, чем предполагалось ранее. Прокуратура Берлина в среду, 16 апреля, предъявила 40-летнему врачу обвинение в убийстве, параллельно продолжая расследование еще по 75 эпизодам, передает DW.

Согласно материалам дела, врач совершал преступления, работая в службе по уходу за пациентами в Берлине. Паллиативные врачи сопровождают неизлечимо больных людей, чтобы облегчить их страдания. Обвинение включает 15 эпизодов за период с 22 сентября 2021 года по 24 июля 2024 года.

Обвиняемый, как установило следствие, "без медицинских показаний и без ведома и согласия пациентов", ввел смертельную смесь различных медикаментов 12 женщинам и трем мужчинам. Самой молодой жертвой стала 25-летняя женщина, самой пожилой - 94-летняя.

Пожизненный запрет на профессию

Прокуратура в обвинительном заключении требует не только признания вины за убийство, но и констатации особой степени тяжести вины, а также последующего помещения обвиняемого в спецучреждение под надзор, сообщил представитель берлинской прокуратуры. В заключении ставится и вопрос о пожизненном запрете на медицинскую деятельность для обвиняемого врача.

По результатам многомесячного расследования прокуратура квалифицировала мотивы врача как низменные и указала на фактор коварства как отягчающее обстоятельство. Первоначально говорилось о "жажде убийства" как мотиве, но от этой версии впоследствии отказались, поскольку врач, по всей видимости, убивал лишь своих пациентов, а не случайных людей.

В разработке еще 75 эпизодов

Обвиняемый находится под следствием с августа 2024 года. Тогда прокуратура подозревала его в убийстве четырех человек. В ходе расследования, в рамках которого были эксгумированы тела и проведены судебно-медицинские экспертизы, число возможных жертв выросло сначала до восьми, потом до девяти и теперь - до 15.

Эти данные, по всей видимости, не окончательные, поскольку расследование продолжается еще в 75 случаях. Запланировано еще пять эксгумаций. Всего эксгумировано уже 12 тел.

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