Ученые обнаружили экзопланету с уникальной звездной системой 17.04.2025, 5:12

Она вращается вокруг двух звезд.

Ученые обнаружили экзопланету с уникальной звездной системой. Это первая найденная экзопланета, наклоненная под углом 90 градусов по отношению к плоскости вращения двух звезд. Об этом говорится в заявлении Европейской Южной обсерватории (ESO).

За последние годы было обнаружено несколько планет, вращающихся вокруг двух звезд, а не одной. Такие планеты находятся на орбитах, которые примерно совпадают с плоскостью их родительских звезд. Уникальность новой планеты — в перпендикулярном расположении ее орбиты по отношению к орбитам звезд.

Ранее у ученых не было доказательств существования планет в такой звездой конфигурации. «Планета, вращающаяся не просто вокруг пары звезд, а вокруг пары коричневых карликовых звезд, да еще и на полярной орбите, — это просто невероятно и волнующе», — сказал один из участников исследования.

Планета под названием 2M1510 (AB) b была открыта с помощью Очень большого телескопа (Very Large Telescope, или VLT). В обсерватории Паранал в Чили исследователи наблюдали, как две звезды необычным образом отталкиваются и притягиваются, что и стало свидетельством существования экзопланеты. Открытие стало сюрпризом для ученых, так как поиск подобной планеты не был изначальной целью сбора данных в рамках исследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com