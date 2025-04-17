СМИ: Военные США масштабно ударили по объектам хуситов в Йемене
- 17.04.2025, 7:38
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В рейде участвовал авианосец.
Американские военные нанесли более десятка ударов по городу Сана - столице Йемена, которую контролирует группировка хуситов.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Армия США официально не сообщала об ударах, но опубликовала фото и видео авианосца и подготовки к рейдам против йеменских повстанцев с подписью «24…7….».
24…7….#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/YI8EnrHM0R— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2025
Тем временем йеменские повстанческие медиа сообщили о более десятке авиаударов, нанесенных 16 апреля по контролируемой хуситами столице страны Сана. В ответственности за удары они обвинили Соединенные Штаты.
Подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah сообщил о «четырнадцати авиаударах, совершенных в результате американской агрессии, попавших по району Аль-Хафа в округе Ас-Сабин в столице».
Также отмечается об ударах в районе Хазм провинции Джауф.