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СМИ: Военные США масштабно ударили по объектам хуситов в Йемене

  • 17.04.2025, 7:38
  • 2,176
СМИ: Военные США масштабно ударили по объектам хуситов в Йемене

В рейде участвовал авианосец.

Американские военные нанесли более десятка ударов по городу Сана - столице Йемена, которую контролирует группировка хуситов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Армия США официально не сообщала об ударах, но опубликовала фото и видео авианосца и подготовки к рейдам против йеменских повстанцев с подписью «24…7….».

Тем временем йеменские повстанческие медиа сообщили о более десятке авиаударов, нанесенных 16 апреля по контролируемой хуситами столице страны Сана. В ответственности за удары они обвинили Соединенные Штаты.

Подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah сообщил о «четырнадцати авиаударах, совершенных в результате американской агрессии, попавших по району Аль-Хафа в округе Ас-Сабин в столице».

Также отмечается об ударах в районе Хазм провинции Джауф.

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