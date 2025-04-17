Война дронов: названо самое эффективное подразделение ВСУ 17.04.2025, 7:59

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Если в марте 2024 года они поразили менее 300 целей, то уже сейчас их тысячи.

«Птахи Мадяра» — одно из самых смертоносных подразделений дронов Украины, которое стремительно выросло: от взвода в 2022 году до полноценного полка к концу 2024 года. В марте они поразили более 5 000 целей. За грандиозным зрелищем взрывающихся российских танков стоят интересные данные, позволяющие понять, как ведется дроновая война и какие средства действительно наносят урон, пишет Forbes.

Сообщается, что данные об уничтожениях, предоставленные подразделениями дронов, тщательно проверяются, поскольку влияют на систему баллов, определяющую количество новых дронов, которые подразделение получит в следующем месяце. В целом, такие данные считаются достоверными, пишет СМИ.

Особенно интересными являются различия между эффектными FPV-дронами (с видом от первого лица) и редко демонстрируемыми ночными бомбардировщиками «Баба Яга». Эти тяжелые дроны несут более мощное вооружение, но их атаки выглядят менее впечатляюще. Обычно в кадре — лишь вспышка на тепловизоре, без ясности, что было целью и насколько сильно она повреждена.

По данным «Птах Мадяра», в этом месяце они использовали 7 874 FPV-дрона, что составило 67% всех атак. Также сообщается о 3 582 вылетах тяжелых бомбардировщиков — это примерно 31% атак. Эти дроны обычно несут более тяжелые боеприпасы, чем FPV.

В материале говорится, что оставшиеся 2% атак, вероятно, были выполнены квадрокоптерами типа Mavic с бомбовой нагрузкой.

Аналитик OSINT Эндрю Перпетуа, который просматривает каждое видео уничтожения дронами из Украины, считает, что эффективность ночных бомбардировщиков сильно недооценена. Он также считает, что последствия их ударов часто неотличимы от артиллерийских, и именно они могут быть причиной большого количества уничтоженной техники, пораженной «неизвестным оружием».

Из 5 334 пораженных целей, 1 848 или 35% зафиксированы как уничтоженные, из общего числа 11 601 вылетов. Примитивный расчет дает среднюю цифру — 2,2 вылета на одно поражение цели и 7,1 — на полное уничтожение. Однако эти данные относительны, так как «цель» может означать как одного солдата, так и целый бункер, отмечают журналисты.

Детальный разбор

В марте «Птахи Мадяра» поразили 274 единицы бронетехники, 69 артиллерийских установок, 569 небронированных транспортных средств (грузовики, фургоны), 149 мотоциклов и менее заметные, но важные цели, такие как 174 антенны, радиолокационные и беспилотные камеры, которые можно вывести из строя точечными ударами, нарушая связь и разведку противника.

Интересно сравнить статистику «Птиц Мадьяра» с общими данными по Украине. В марте и апреле это подразделение обеспечивало 6–10% от общего числа пораженных танков и бронетехники, но лишь 1–2% от уничтоженной артиллерии. ВСУ в целом заявляют об уничтожении большего количества артиллерии, чем бронетехники, однако у «Птах Мадяра» — наоборот.

«Это удивительно, учитывая, что они отработали тактику уничтожения артиллерии: FPV-дрон медленно подлетает и взрывается прямо в стволе пушки — это часто показывается в их видео», - говорится в материале.

Это может указывать на то, что уничтожение артиллерии приписывают другие подразделения, возможно, работающие на других участках фронта, где такая техника встречается чаще. Также возможно, что за это отвечают другие подразделения со спецоборудованием.

Кроме того, еще одним интересным фактом является то, что, по словам замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, в начале года в стране производилось 200 000 FPV-дронов в месяц. Если не учитывать запасы, то «Птицы Мадяра» используют примерно 4% от общего числа, что соответствует их доле заявленных уничтожений.

Наконец, сравнение с прошлыми месяцами показывает, насколько быстро растет эффективность подразделения. В марте 2024 года они поразили 293 цели, к декабрю — 2 966, а сейчас — более 5 000. Это отражает как рост самого подразделения, так и то, что с увеличением поставок дронов, увеличивается и количество успешных ударов.

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