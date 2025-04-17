Пасха без Папы Франциска: в Ватикане объявили новый формат служб 17.04.2025, 8:04

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Понтифика заменят кардиналы.

Папа Римский Франциск не сможет провести главные пасхальные богослужения в Ватикане из-за состояния здоровья, его заменят кардиналы.

Об этом сообщает Vatican News.

Так, в Страстную Пятницу кардинал Клаудио Гуджеротти, Префект Дикастерии Восточных Церквей, возглавит Страстную Литургию в базилике Святого Петра. Позже в тот же вечер кардинал Бальдо Рейна, Генеральный викарий Папы в Риме, возглавит Крестный Путь в Колизее.

В Великую Субботу Папа поручил провести службу кардиналу Джованни Баттиста Ре.

А воскресную утреннюю Святую Мессу на площади Святого Петра проведет кардинал Анджело Комастри.

Болезнь Папы Римского

14 февраля 2025 года Франциск был доставлен в больницу с бронхитом, который впоследствии перерос в двустороннюю пневмонию. Для него это особенно опасное состояние, ведь в молодости он перенес плеврит и ему удалили часть легкого.

Понтифик провел в больнице 38 дней и несколько раз был очень близок к смерти. Врачи даже думали прекратить его лечение, чтобы позволить ему уйти из жизни.

К счастью болезнь прошла и в конце марта Франциска выписали из больницы.

6 апреля Папа впервые появился на публике на площади Святого Петра в Ватикане.

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