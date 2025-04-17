Советник Трампа: У США есть технологии управления временем и пространством 12 17.04.2025, 8:30

3,578

Белый дом объявил о новой эре научного прогресса.

У США есть технологии «манипулирования временем и пространством». Такое заявление сделал директор Управления по научно-технической политике Белого дома и советник Трампа по технологиям Майкл Крациос в своем выступлении на конференции Endless Frontiers Retreat.

Стенограмму его выступления приводит сайт Белого дома.

В своем выступлении Крациос раскритиковал многочисленные правила и ограничения, которыми регулируется научно-технический прогресс. В частности он пожаловался, что электроэнергия так и не стала бесплатной, рекорд скорости полета не обновлялся с 1967 года, а американская железная дорога является самой медленной среди развитых стран.

«Прогресс не остановился, но что-то пошло не так. Застой был выбором. Мы обременили наших строителей и новаторов. Мы потеряли фокус и видение, опустили взгляд и позволили системам, структурам и бюрократии путать нас. Но мы способны на гораздо большее. Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышать производительность», - заявил Крациос.

Однако он не уточнил, что именно имел в виду под «технологиями манипулирования временем и пространством».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com