Советник Трампа: У США есть технологии управления временем и пространством

Советник Трампа: У США есть технологии управления временем и пространством12
- 17.04.2025, 8:30
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Белый дом объявил о новой эре научного прогресса.
У США есть технологии «манипулирования временем и пространством». Такое заявление сделал директор Управления по научно-технической политике Белого дома и советник Трампа по технологиям Майкл Крациос в своем выступлении на конференции Endless Frontiers Retreat.
Стенограмму его выступления приводит сайт Белого дома.
В своем выступлении Крациос раскритиковал многочисленные правила и ограничения, которыми регулируется научно-технический прогресс. В частности он пожаловался, что электроэнергия так и не стала бесплатной, рекорд скорости полета не обновлялся с 1967 года, а американская железная дорога является самой медленной среди развитых стран.
«Прогресс не остановился, но что-то пошло не так. Застой был выбором. Мы обременили наших строителей и новаторов. Мы потеряли фокус и видение, опустили взгляд и позволили системам, структурам и бюрократии путать нас. Но мы способны на гораздо большее. Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышать производительность», - заявил Крациос.
Однако он не уточнил, что именно имел в виду под «технологиями манипулирования временем и пространством».