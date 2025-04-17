БПЛА массированно атаковали российские города Курск и Шую

БПЛА массированно атаковали российские города Курск и Шую1
- 17.04.2025, 8:37
- 2,864
Стало известно о последствиях.
Атака дронов в российском Курске началась вечером 16 апреля и продолжилась после полуночи, 17 апреля: опасность объявили для местного аэродрома «Халино». Также взрывы прогремели в городе Туя: предварительно, под ударом снова оказалась 112-я гвардейская ракетная бригада, атакованная накануне.
«Фокус» собрал информацию о ночной атаке по Курску и Туе по сообщениям российских Telegram-каналов.
Около 22:00 часов местные мониторинговые каналы предупредили о якобы «подготовке ВСУ к массированному запуску ударных дронов» на двух направлениях — Курской и Брянской областей РФ.
В регионе была объявлена воздушная тревога. Примерно через полчаса после предупреждения россиян прозвучали первые взрывы в разных районах Курской области.
После полуночи ударные БпЛА добрались до самого Курска. В Telegram-каналах сообщили о серии мощных взрывов в черте города и призвали местных быть подальше от окон.
В сети распространили первые кадры ночной атаки Курска.
Параллельно воздушную тревогу российские власти объявили в нескольких других областях. Курские СМИ предположили, что БпЛА пытаются «прорваться» через регион в направлении других областей.
Около 01:00 часов об угрозе также было объявлено в районе аэродрома «Халино». О последствиях ночной атаки по Курску пока не сообщают.
Также ночью дроны атаковали Иванковскую область России. Целью БпЛА снова мог стать город Шуя, где дислоцируется 112-я гвардейская ракетная бригада, которая нанесла удар по Сумах 13 апреля.
В Туе прозвучало по меньшей мере 7 взрывов. В сети также распространили видео, на котором видно момент одного из вероятных «прилетов» по российским военным.
Через некоторое время мониторинговые каналы распространили видео масштабного пожара в городе Шуя, который поднялся из-за атаки БпЛА.
Официальной информации об атаке города Туя пока нет. Российские власти комментариев относительно ночного обстрела не предоставляли, о последствиях атаки БпЛА по регионам РФ ночью 17 апреля пока не сообщают.
Воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА в российских областях продолжается, атака продолжается.