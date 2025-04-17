Белорусов ждут большие перемены по кредитам на жилье 17.04.2025, 8:39

1,776

Нацбанк решил «нацелить» белорусские банки на другую стратегию.

Первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Александр Егоров 16 апреля на рабочей встрече с представителями белорусских банков поставил перед ними задачу нарастить инвестиционное кредитование, пишет «Телеграф».

Рядовым потребителям руководство Нацбанка рекомендовало активнее выдавать кредиты на покупку и строительство нового жилья вместо вторичного. требовал от банков и сократить выдачу потребительских кредитов. Объем выдачи инвестиционных кредитов должен вырасти на 16% в этом году, потребовал Егоров.

Нацбанк решил «нацелить» белорусские банки выдавать белорусам кредиты в первую очередь на покупку нового жилья, поскольку оно, как пояснил Егоров, «вносит вклад в ВПП» страны.

«Очевидно, что если это кредитование вторичного жилья, то это просто перераспределение средств между различными субъектами хозяйствования, но не дает какого-то дополнительного эффекта экономике, поэтому не должно являться приоритетом со стороны банков по кредитованию», — пояснил позицию финансового регулятора Егоров.

Что касается инвестиционного кредитования коммерческих проектов, его Нацбанк потребовал нарастить на 20% — такую же задачу финансовый регулятор ставил перед банками и в прошлом году. Заместитель председателя правления «Банка развития» Ирина Старовойтова назвала это требование «амбициозным, сложным, но выполнимым» с учетом подросшей базы.

Такую же оценку требованиям Нацбанка дал и заместитель председателя правления «Белгазпромбанка» Константин Кирьянов. По его словам, при их выполнении у банков могут возникнуть «определенные вопросы».

«Все-таки процентные ставки по кредитам достаточно высокие, и поиск действительно рентабельных окупаемых проектов — это достаточно сложная задача. Плюс надо не забывать, что первый квартал уже прошел, поэтому надо будет усилить активность в остающиеся кварталы», — пояснил представитель «Белгазпромбанка».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com