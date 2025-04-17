С Кипра выдачи нет Иван Карпович, «Plan B»

17.04.2025, 8:53

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«Белоруснефть» отсудила у офшора 20 млн долларов, но там не отвечают.

Три года понадобилось белорусской компании «Янгпур», входящей в состав «Белоруснефти» и добывающей нефть в Ямало-Ненецком автономном округе, чтобы выиграть суд. У недружественного офшора с Кипра. На рекордную для белорусских истцов за последние как минимум пятнадцать лет сумму. В эквиваленте победа – это почти 20 млн долларов.

Вот только есть, правда, несколько нюансов, которые должны омрачать торжество белорусской госкомпании.

Один: за время суда сумма, изначально зафиксированная в российских рублях, обесценилась примерно на 5 млн долларов.

Другой: локация суда была дружественная – Арбитражный суд города Москвы. А кому сейчас может указывать подсанкционная вдоль и поперек Москва, плюющая на все международные нормы.

И самый главный: сам иск явился следствием поспешной покупки белорусскими менеджерами «Белоруснефти» и «Янгпура» кота в мешке – компании с непогашенной перед ней задолженностью. Задолженностью, похоже, безнадежной. Поскольку срок ей — почти десять лет, а тот, кто должен платить, в суд не является и на письма не отвечает.

Поспешишь – нефтяников…

Всей истории, на которую обратил внимание Plan B., чуть больше, чем судебному иску – на один год.

В середине 2021 года «Белоруснефть» провернула, как казалось тогда, перспективную сделку. Для расширения нефтяных и газовых активов своей ямало-ненецкой российской дочки, компании «Янгпур», приобрела ее соседку – компанию «Пурнефть». Все как положено — с лицензией, примерно 70 скважинами, инфраструктурой.

Сначала «Пурнефтью» владел одно время самый богатый российский бизнесмен Леонид Михельсон из «Новатэк». После него «Пурнефть» меняла владельцев, как перчатки. У кого ее купила «Белоруснефть», так и не было сказано.

Весной 2022 года «Пурнефть» юридически инкорпорировали в структуру «Янгпура». А летом того же года «Янгпур» обратился в арбитраж.

Неизвестно, знала ли беларуская сторона про этот нюанс до сделки с неназванным продавцом «Пурнефти». Но в результате ревизий финансовых документов последней выяснилось, что ей должны немалую сумму – около 25 млн долларов. В 2013-м какой-то из очередных владельцев «Пурнефти» выделил в виде займа 700 млн российских рублей под 16% годовых кипрскому офшору NikalmaHoldings.

«Письма я на почту ношу»

Выделил, как предполагалось по документам, на полгода. Обязательства Nikalma Holdings не сдержал. И накопил за десять лет к основной сумме долга еще и проценты. На большую сумму, чем сам объем займа.

С середины 2022 года, то есть около трех лет, «Белоруснефть» и «Янгпур» искали документы и доказательства для арбитража в Москве, чтобы выбить эти деньги из недобросовестного заемщика.

И параллельно вместе с судом искали его самого. Но, воспользовавшись услугами «Почты России», так и не нашли, кому вручить претензии и извещения о судебном процессе. На судебное заседание от Nikalma Holdings, естественно, тоже никто не явился.

Арбитраж, состоявшийся в этом году, полностью удовлетворил требование белорусов. Дело за малым. Все-таки найти с кого забрать сумму, которая только за судебный процесс обесценилась на около 5 млн долларов.

И сколько в итоге интересно перепадет белорусским истцам, если все-таки с Кипра будет выдача?

Иван Карпович, «Plan B»

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