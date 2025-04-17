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«Прилет» по бригаде РФ в Шуе: появилось видео удара, снятое изнутри казармы

  • 17.04.2025, 8:57
  • 3,358
«Прилет» по бригаде РФ в Шуе: появилось видео удара, снятое изнутри казармы

От ударной волны в здании вылетают окна и падает мебель.

В сети распространились кадры, как утверждается, удара дронов по казарме 112-й ракетной бригады вооруженных сил РФ в городе Шуя Ивановской области России 16 апреля, пишет «Фокус».

Видео «прилета» по военному расположению в Шуе опубликовано в местном Telegram-канале «Иваново.Происшествия». По словам администраторов канала, эти материалы им прислали читатели.

Отмечается, что на кадрах зафиксированы моменты атаки беспилотников на казарму. Видео снимают военнослужащие, которые во время обстрела оставались внутри. От ударной волны в здании вылетают окна и падает мебель, а российские солдаты с нецензурной бранью начинают суетиться в коридорах.

Также канал показал фотографии, как утверждают подписчики, сделанные после удара по казарме в Шуе.

На них можно увидеть выбитые окна, обугленные стены и разбросанные по территории обломки.

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