В ночном белорусском небе появилось северное сияние
- 17.04.2025, 9:05
Вот как оно выглядело.
В Беларуси было замечено северное сияние. В ночь на 17 апреля его заснял гродненский фотограф Леонид Щеглов.
«Полярное сияние можно было заметить в небе Беларуси в ночь на 17 апреля. Явление связано с магнитной бурей, которая началась на Земле 15 апреля и достигла уровня G2», — написал Щеглов.
Напомним к октябрю прошлого года Солнце достигло своего максимума — пика активности в рамках 11-летнего цикла. Это приводит к увеличению числа солнечных вспышек и магнитных бурь.