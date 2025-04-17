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В ночном белорусском небе появилось северное сияние

  • 17.04.2025, 9:05
В ночном белорусском небе появилось северное сияние

Вот как оно выглядело.

В Беларуси было замечено северное сияние. В ночь на 17 апреля его заснял гродненский фотограф Леонид Щеглов.

«Полярное сияние можно было заметить в небе Беларуси в ночь на 17 апреля. Явление связано с магнитной бурей, которая началась на Земле 15 апреля и достигла уровня G2», — написал Щеглов.

Напомним к октябрю прошлого года Солнце достигло своего максимума — пика активности в рамках 11-летнего цикла. Это приводит к увеличению числа солнечных вспышек и магнитных бурь.

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