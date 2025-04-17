Украинские разведчики получили уникальный вертолет-медевак 17.04.2025, 9:51

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Таких еще не было в Украине.

Украинские разведчики, в рамках благотворительной инициативы, получили уникальный вертолет-медэвак Sikorsky S-76А. Его стоимость составляет до 1,5 млн долларов.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.

Вертолет был передан в рамках благотворительной инициативы:

авиакомпании Helijet International;

организации Maple Hope Foundation;

Всемирного Конгресса Украинцев.

Стоимость Sikorsky S-76А колеблется от 1 до 2 млн канадских долларов (720 тысяч до 1.44 млн американских долларов). В частности это первый вертолет такого типа в Украине. Борт был доставлен 15 апреля 2025-го.

Как рассказывает ГУР, среди особенностей Sikorsky S-76А:

вертолет способен перевозить четырех врачей и одного тяжелораненного;

оборудован дефибрилляторами, искусственной вентиляцией легких и всем остальным необходимым, что позволяет врачам работать во время эвакуации;

способен днем и ночью выполнять задачи по эвакуации раненых.

Командир авиаподразделения ГУР МО Украины с позывным Маэстро рассказал, что в структуре ведомства создали специализированное подразделение авиационной медицинской эвакуации. К подразделению присоединились опытные спецназовцы-медики.

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