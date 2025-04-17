Украинские разведчики получили уникальный вертолет-медевак
- 17.04.2025, 9:51
- 2,948
Таких еще не было в Украине.
Украинские разведчики, в рамках благотворительной инициативы, получили уникальный вертолет-медэвак Sikorsky S-76А. Его стоимость составляет до 1,5 млн долларов.
Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
Вертолет был передан в рамках благотворительной инициативы:
авиакомпании Helijet International;
организации Maple Hope Foundation;
Всемирного Конгресса Украинцев.
Стоимость Sikorsky S-76А колеблется от 1 до 2 млн канадских долларов (720 тысяч до 1.44 млн американских долларов). В частности это первый вертолет такого типа в Украине. Борт был доставлен 15 апреля 2025-го.
Как рассказывает ГУР, среди особенностей Sikorsky S-76А:
вертолет способен перевозить четырех врачей и одного тяжелораненного;
оборудован дефибрилляторами, искусственной вентиляцией легких и всем остальным необходимым, что позволяет врачам работать во время эвакуации;
способен днем и ночью выполнять задачи по эвакуации раненых.
Командир авиаподразделения ГУР МО Украины с позывным Маэстро рассказал, что в структуре ведомства создали специализированное подразделение авиационной медицинской эвакуации. К подразделению присоединились опытные спецназовцы-медики.