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Лукашисты засуетились из-за призрака «картофельных бунтов»

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  • 17.04.2025, 9:55
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Лукашисты засуетились из-за призрака «картофельных бунтов»

Белорусы возмущены качеством картошки в магазинах.

Правительство решило немного скорректировать систему регулирования цен. Постановление от 10 апреля 2025-го №389 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 17 апреля и сразу вступило в силу, передает «Еврорадио».

В частности, правительство разрешило увеличить максимальные отпускные цены на свежий картофель, белокочанную капусту и репчатый лук. Особенно в списке выделяется картошка: в последние месяцы многие белорусы жалуются на качество предлагаемого в магазинах корнеплода – чаще всего он очень маленький.

Возможно, с послаблением в регулировании цен и разрешения поднять цену с 76 копеек до рубля за килограмм нормальный картофель снова вернется в торговые сети.

Также изменения коснулись яблок, огурцов, свеклы и морковки.

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