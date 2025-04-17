Хакеры взломали «секретные файлы» Кремля
- 17.04.2025, 9:56
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Полученные данные могут быть полезны Украине и ВСУ.
Хакеры взломали данные Кремля и Трампа, а также выложили информацию о всех компаниях, работающих в РФ. Также в Сеть попала и информация об активах РФ на Западе, а еще и данные, которые касаются президента США. Своими действиями хакеры из Anonymous пытались помочь Украине в войне против РФ, сообщает Forbes.
Всего хакеры выложили в Сеть до 10 терабайт всякой «секретной информации». В Cybernews заявили, что из тех файлов, которые попали в Сеть, не так много настоящей информации, которую можно назвать секретной.
Журналисты из Forbes также заявили, что уже ни для кого не секрет: чиновники Кремля все коррумпированы и имеют глубокие связи с Западом. Однако некоторые эксперты уверяют, что отдельные файлы о компаниях РФ могут заинтересовать Украину.
Там есть данные о предприятиях, которые работают на оборонную промышленность РФ. Эксперты говорят, что на окончательный анализ всех данных уйдет не один день, так как информации очень много.