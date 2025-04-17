«Это и называется работа в кайф, можно смотреть часами» 3 17.04.2025, 10:00

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В Кобрине показали необычный способ обновления дорожной разметки.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как обновляли дорожную разметку в Кобрине Брестской области. Делала это не машина, а человек при помощи специального аппарата на колесиках. Комментаторы стали живо обсуждать такую «технологию», пишет «Телеграф».

На видео показали, как работник коммунальных служб не спеша идет со своим аппаратом, который наносит краску на старую разметку. Для этого нужно нажимать на ручку вверху агрегата.

«Прикол, дядька задумался — и всюду сплошную», — указал на недостаток такого метода обновления разметки один комментатор.

«Вот это и называется работа в кайф», — считает другой.

«К осени закончит? Если серьезно, а как же безопасность? На оживленной дороге без перекрытия таким способом наносить разметку странно очень», — думает третий.

Еще одна комментаторша, наоборот, похвалила коммунальщика: «Выполняет свою работу отлично. Не промазал, воздухом свежим подышал, норму шагов перевыполнил».

«С удовольствием посмотрела ролик! Люди, расслабьтесь, за окном весна…» — предложила другая. Впрочем, встречались саркастичные комментарии. «Век технологий», — написал один пользователь TikTok.

«Главное, что есть и обновляется! В некоторых городах и асфальт мало где остался», — продолжил дискуссию второй. «К следующей весне дорисует красавчик», — пошутил третий.

«На это чудо можно смотреть часами!» — добавил еще один комментатор.

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