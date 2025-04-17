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Украинская делегация прибыли в Париж на переговоры

  • 17.04.2025, 10:11
Украинская делегация прибыли в Париж на переговоры

Стало известно, с кем из «коалиции решительных» встретятся Ермак, Сибига и Умеров.

Украинская делегация прибыла в Париж для переговоров с партнерами. В столицу Франции приехали руководитель ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями стран «коалиции решительных». По словам Ермака, речь идет о представителях Франции, Германии и Великобритании.

Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции с визитом.

«Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы», - подчеркнул руководитель ОП.

Рубио и Уиткофф во Франции

Напомним, что во Франции с визитом находятся двое высокопоставленных чиновников США - государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку и участник переговорного процесса по войне в Украине Стив Уиткофф.

Как сообщали ранее в Госдепе, американские чиновники пробудут в Париже с 16 по 18 апреля. Цель визита Рубио и Уиткоффа - переговоры с европейскими партнерами по завершению войны в Украине. Госсекретарь также обсудит во Франции американские интересы.

По данным СМИ, сегодня, 17 апреля, государственный секретарь США Марко Рубио встретится со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.

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