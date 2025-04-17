«Думала, что продала Citroen, но получила проблему» 3 17.04.2025, 10:17

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иллюстративное фото

Белоруске вдруг пришел штраф за превышение скорости.

Читательница Карина рассказала Onlíner о том, что уже продолжительное время назад продала автомобиль — Citroen Xantia. Причем машина была снята с учета. Об авто благополучно забыли, пока оно само о себе не напомнило: Карине стали приходить «письма счастья» — постановления о наложении взыскания за превышение скорости и не только.

— Продажей машины занимался молодой человек, с которым мы тогда встречались. Я в это особо не лезла, так как не вполне понимала, что и как. Собственно, поэтому у меня никаких документов после продажи не осталось. Я сняла машину с учета, она осталась на транзитных номерах. Даже не знаю, кому именно ее продали. Машину я отдала, получила деньги за нее — на этом все, — говорит собеседница.

Все да не все. Дело в том, что с недавнего времени, спустя четыре года после продажи Citroen, Карина стала получать штрафы за превышение скорости, которые фиксировали камеры на слуцкой трассе (Р23, Минск — Микашевичи). Первый факт датирован 7 ноября 2024 года, затем было нарушение 13 декабря того же года — управление ТС без гостехосмотра — и, наконец, еще одно — 14 марта этого года — снова превышение скорости.

— Первый штраф я оплатила случайно: мне пришло сообщение на телефон, я оплатила штраф, а уже потом забрала на почте письмо, из которого узнала, что штраф этот — чужой. Я обратилась в ГАИ в Бобруйске (по месту регистрации): мне там сказали, что такие случаи бывают, хотя в последнее время нечасто, — говорит девушка.

Выяснилось, что новый владелец (или несколько новых владельцев) этого Citroen так и не поставил машину на учет — она все так же ездит на транзитных номерах: 5КА Т 7953.

— Документов никаких у меня нет, я уже и забыла про этот Citroen, поменяла после него три машины. В ГАИ ничем помочь не смогли, — добавила собеседница.

Юридическая сторона

Ранее подобные ситуации комментировала юрист Юлия Емельянова.

— С юридической точки зрения, физическая передача автомобиля другому лицу и получение от него денежных средств без оформления соответствующего договора не является куплей-продажей. И об этом стоит помнить, поскольку могут наступить негативные последствия для обеих сторон такой «быстрой» сделки, — отметила она. — По сути, собственник у автомобиля не меняется. Фактически покупатель приобретает не автомобиль, а право его использовать и распоряжаться им определенное время.

Юрист напомнила, что если до 22.01.2023 была возможность продать авто по счет-справке, то в настоящее время с вступлением в силу указа Лукашенко от 15.10.2007 №504 в редакции от 18.07.2022 «О мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» единственным законным способом оформления сделки между физическими лицами является составление договора купли-продажи, который необходимо зарегистрировать в регистрационном подразделении ГАИ или удостоверить в нотариальной конторе (бюро) с обязательным присутствием продавца и покупателя.

Договор составляется в трех экземплярах: для продавца, покупателя и регистрационного подразделения ГАИ либо нотариуса.

— Одним из существенных моментов, по которому возникает немало споров, когда речь заходит о переоформлении авто, является переход права собственности на автомобиль. В соответствии с законодательством право собственности на автомобиль от продавца к покупателю переходит с момента регистрации договора в регистрационном подразделении ГАИ либо после удостоверения у нотариуса.

— Таким образом, все способы купли-продажи авто, при которых не происходит регистрация договора в регистрационном подразделении ГАИ либо удостоверение у нотариуса, принесут немало проблем, — подчеркнула юрист.

Как договориться?

— Самый простой способ решить сложившийся с покупателем конфликт — это провести переговоры и все-таки оформить сделку надлежащим образом, — советует Юлия Емельянова.

Если это не удается, остается вариант разрешения спора в суде в рамках гражданских правоотношений, в частности при подаче иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

— Судом будут установлены фактические обстоятельства дела и с учетом этого принято соответствующее решение. Судебная практика свидетельствует, что такие споры разрешались положительно — в пользу титульного собственника транспортного средства, — отметила юрист.

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