Британия поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину 17.04.2025, 10:28

Позиция Лондона стала сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу.

Великобритания готова поддержать Германию в передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Впрочем, окончательное решение остается за Германией, где до сих пор продолжаются дискуссии по этому поводу. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

«Мы продолжаем работать с нашими партнерами, включая Германию, чтобы вооружить Украину как можно лучше для защиты ее суверенной территории», - сказал собеседник издания.

Как пишут журналисты, такая позиция может также служить дополнительным сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу, который вступит в должность в начале мая.

The Telegraph добавляет, что Taurus – мощная система крылатых ракет, которая может поражать цели в глубине российской территории, что делает ее потенциальным оружием, которое может изменить правила игры в руках украинских войск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com