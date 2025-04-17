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Британия поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину

  • 17.04.2025, 10:28
Британия поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину

Позиция Лондона стала сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу.

Великобритания готова поддержать Германию в передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Впрочем, окончательное решение остается за Германией, где до сих пор продолжаются дискуссии по этому поводу. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

«Мы продолжаем работать с нашими партнерами, включая Германию, чтобы вооружить Украину как можно лучше для защиты ее суверенной территории», - сказал собеседник издания.

Как пишут журналисты, такая позиция может также служить дополнительным сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу, который вступит в должность в начале мая.

The Telegraph добавляет, что Taurus – мощная система крылатых ракет, которая может поражать цели в глубине российской территории, что делает ее потенциальным оружием, которое может изменить правила игры в руках украинских войск.

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