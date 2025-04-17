В Гомеле девочка пропала из продленки, а нашлась в реанимации больницы 17.04.2025, 10:46

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Она учится в первом классе.

На прошлой неделе, 9 апреля, в пригороде Гомеля произошла авария, в результате которой сильно пострадала первоклассница. Позже станет известно: девочка пропала во время прогулки, находясь в группе продленного дня, и была объявлена в розыск, пишет «Онлайнер».

Ребенка искали родители, милиция, МЧС и волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран». «Приблизительно через час поисков мне кто-то позвонил и сказал, что какого-то ребенка доставили в реанимацию Гомельской больницы, мол, езжай, посмотри, она ли. Это была Лена», — рассказал Юрий, папа девочки. Вот что известно на данный момент.

Семья, где случилось несчастье, живет в небольшом агрогородке в пригороде Гомеля. Девочка учится в одной из гомельских школ, расположенной в районе МЖК «Солнечный». В тот день, 9 апреля, Лена после уроков осталась в группе продленного дня, а позже ее папе позвонили и сказали, что она пропала.

16 апреля у Лены был день рождения, ей исполнилось 10 лет. Когда журналисты связались с ее отцом, она все еще была на операции, начавшейся утром.

— Дочка учится в первом классе. Ребенок особенный, у нее аутизм, поэтому за ней были закреплены два тьютора. Обычно один оставался с ней утром во время уроков, а второй — на продленке. Я пока не готов говорить о том, что там в точности произошло: сейчас ведется следствие. Одно могу сказать: Лена у нас спокойная девочка, послушная, никогда никуда сама не уйдет. Где-то в 15.40 мне позвонили из школы и сказали, что Лена пропала. Я сразу же отпросился с работы и поехал искать дочку. Нам помогали все: и МЧС, и милиция, и волонтеры. Весь микрорайон «Солнечного» прочесали, я объехал на машине все, что мог. Заезжал в каждый крупный магазин, показывал охране фотографии Лены. К сожалению, мы не знали ее маршрута, не могли даже предположить, куда она могла пойти.

В какой-то момент мне кто-то позвонил и сказал: «Позвони в скорую, там вроде ребенка доставили». Позвонил — так и есть. Помчал туда, в приемный покой Гомельской областной больницы, показал фото дочки — да, говорят, это она.

Позже станет известно: около 16.15 возле заправки на гомельской трассе Лену сбила машина. В результате ДТП девочка получила многочисленные травмы и была доставлена в реанимацию ближайшей больницы. На днях Лену перевели в реанимацию детской областной больницы, она до сих пор находится в тяжелом состоянии.

— Нам очень тяжело психологически, особенно жене. Прямо сейчас дочь оперируют, и мне бы не хотелось никого преждевременно обвинять в том, что с ней произошло. Знаю только, что в момент ДТП она должна была находиться в школе, а дальше уже будет разбираться следствие. Сейчас самое главное, чтобы Лена пошла на поправку.

По словам родителей, медики предупредили, что девочке предстоит длительный период восстановления и реабилитации, который займет не менее года.

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