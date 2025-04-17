Стрелочник Телеграм-канал «СерпомПо»

17.04.2025, 10:54

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Алексей Смирнов

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Кто следующий из жуликов и воров станет крайним?

Сегодняшний арест экс-губернатора Курской области Смирнова и его бывшего зама Дедова, как и председателя ОП белгородского Шебекино Тебекина - продолжение сериала «Стрелочник», режиссером-постановщиком которого выступает «великий геополитик». И это «Show must go on»!

Обещал плебсу и охлосу завершить все «за три дня», а в результате вверг свою и соседнюю страну в бессмысленную кровавую авантюру, длящуюся четвертый год. Теперь дроны регулярно падают на собственные регионы, пролетая мимо ПВО-аналоговнет. В приграничные области вторгаются то собственные взбунтовавшиеся наемники, то вооруженные силы противника, просачиваясь мимо распиаренных дорогих и неприступных линий обороны. А «Страна 404», как ее годами поганила российская пропаганда, оказалась не по зубам «второй армии мира» и почему-то никак не хочет сдаваться, несмотря на бомбардировки и численное превосходство «освободителей» на фронте.

Кто в этом виноват, вождь или генералы?

На этот классический вопрос ответ дан уже давно.

Чистки в военном ведомстве, включая смену главкомов, продолжаются последние три года.

От одиозного замминистра обороны Тимура Иванова при полуопальном Шойгу до популярного в войсках генерал-майора «Спартака» Ивана Попова — экс командующего 58-й армией.

Последнего обвиняют в незаконной продаже двух тыс. тонн металлоконструкций стоимостью около 130 млн руб., предназначенных для строительства линии обороны в зоне боевых действий.

Экс-губера Смирнова, который был арестован всего спустя 88 дней после «выборов», где он получил 65,28%, подозревают в хищении уже 200 млн из 15 млрд, выделенных на оборону Курской области.

Кто украл остальное, вероятно, знает его предшественник, нынешней глава Минтранса РФ Роман Старовойт, руководивший Курщиной с октября 2019 по май 2024.

Но приготовиться надо не только ему, но всем нукерам.

Разборки между силовиками (кто виноват в провале гениального плана вождя) давно перешли границы. «Органы» все чаще берутся за гражданских, в т.ч. «приграничных» чиновников, которых отправляют в отставку и вскоре заводят уголовные дела.

Кто следующий из жуликов и воров станет крайним? Да «на кого вождь пошлет», исходя из текущей целесообразности.

Чем с более серьезными военными, экономическими и социальными вызовами будет сталкиваться выстроенная за четверть века неэффективная, клептократическая вертикаль мафиозного государства, тем больше вождю будет требоваться для заклания новых «козлов отпущения» - ради оправдания своих просчетов и удержания власти.

А вы как думали? «У нас же не 37-й». Сначала чистка оппозиции, далее «партийных», потом военных, следом самих «чекистов», потом всех вместе и до остального народонаселения дело дойдет. Когда крайним можно будет делать любого дядю Васю или тетю Маню.

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