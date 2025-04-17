Politico: Визит Мелони в США может повлиять на позицию Трампа по Украине 17.04.2025, 11:00

Президент США придает большое значение личным отношениям в дипломатии.

Европейские чиновники с тревогой следят за визитом премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Вашингтон, где в четверг она встретится с президентом США Дональдом Трампом на фоне напряженных торговых переговоров.

Об этом пишет Politico.

«Несмотря на предостережения, в Брюсселе признают, что именно Мелони может стать ключевым посредником в ослаблении трансатлантического напряжения. В то же время европейские лидеры надеются, что ей удастся убедить Трампа избежать обострения торгового конфликта, в частности новых тарифов, и повлиять на его видение урегулирования войны между Россией и Украиной», - говорится в материале.

Как отмечает издание, Мелони, которая имеет тесные связи с итальянскими правыми кругами, в то же время проявила способность к конструктивному сотрудничеству с европейскими партнерами. Аналитики считают, что она обладает уникальной позицией, которая позволяет ей наладить диалог с Трампом от имени как Италии, так и более широкого европейского сообщества.

«В Брюсселе и других европейских столицах очень нервничают из-за того, что пытается сделать Мелони. Но они достаточно отчаянные, поэтому не пытаются ее остановить», - отметил бывший сотрудник Госдепартамента США Джереми Шапиро.

Трамп, который публично называл Мелони «замечательным человеком» и пригласил ее на свою инаугурацию, традиционно придает большое значение личным отношениям в дипломатии. Один из чиновников Белого дома, говоривший на условиях анонимности, отметил, что для Трампа сама встреча - это свидетельство его убеждения, что именно благодаря введенным тарифам другие лидеры идут ему навстречу.

Европейские дипломаты, впрочем, опасаются политической «оптики» визита, в частности того, как он будет выглядеть на фоне недавних заявлений Трампа о том, что «страны звонят и целуют меня в задницу», после того, как он временно приостановил расширение тарифного режима.

Определенное недоверие в европейских столицах вызывает и то, что Мелони разделяет отдельные политические взгляды Трампа, особенно в контексте внутренней политики. Это дает ей возможность вести разговор с главой Белого дома в ключе, недоступном для таких лидеров, как президент Франции Эмманюэль Макрон или премьер Великобритании Кир Стармер.

«Ее воспринимают как трансатлантистку, но она также имеет общее видение с Трампом и его командой, особенно на внутреннем политическом фронте. Она находит с ними общий язык. То же касается ее контактов с Илоном Маском. Это дает ей преимущество в общении с Трампом, которого другие европейские лидеры не имеют», - пояснила старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Рейчел Риццо.

Недовольство в ЕС вызывает и тот факт, что Мелони действует самостоятельно, тогда как другим европейским лидерам не удалось договориться о собственных встречах с Трампом. По словам одного из европейских чиновников, существует риск, что такой дипломатический подход может разбалансировать внутреннее единство ЕС.

В частности, в Европейском Союзе опасаются, что любые отдельные уступки Италии, например, в сфере тарифов, могут уменьшить общие рычаги влияния ЕС в переговорах с США. В то же время офис Мелони подтвердил, что она провела консультации с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для координации позиции перед визитом.

Позиция Мелони по Украине пока остается твердой, и она, по словам Шапиро, «гораздо жестче высказывается в отношении России, чем ожидалось». В то же время в Брюсселе не исключают, что внутреннее давление в Италии и экономические последствия войны могут заставить ее пересмотреть поддержку Киева.

«Она мастерски балансирует между различными политическими линиями и до сих пор никого не оттолкнула, что обеспечило ей кредит доверия. Но есть беспокойство, что она может непублично дать сигнал Трампу о согласии на ослабление санкций против России. В таком случае санкционный фронт ЕС может серьезно пошатнуться», - добавил Шапиро.

Предыдущие усилия европейских лидеров повлиять на позицию Трампа по войне в Украине или убедить его избегать прямых контактов с Россией оказались безрезультатными. Если Мелони и попытается изменить его подход, то, вероятно, сделает это за закрытыми дверями, после того, как камеры покинут Овальный кабинет.

Для Трампа это создаст возможность показать, что несмотря на жесткую риторику в отношении ЕС, он поддерживает хорошие отношения с отдельными лидерами стран Европы.

«Президент не рассматривает ЕС как целостного игрока во время переговоров, - заявил представитель Белого дома на условиях анонимности.

Он считает, что Евросоюз вредит Соединенным Штатам. Но он охотно строит личные отношения с отдельными лидерами. И с Мелони у него сложились тесные взаимоотношения».

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