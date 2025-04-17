В одном из минских кварталов снесут все двухэтажки 2 17.04.2025, 11:13

Под снос может отправиться сразу 25 жилых домов.

Минск постепенно избавляется от двухэтажных домов прошлого века. К сносу уже приговорили атмосферный квартал на Серова и малоэтажные дома на Орловской. Теперь очередь дошла до жилых домов в районе Логойского тракта. Градостроительный проект на эту территорию вынесен на суд общественности. Под снос предлагается отправить сразу 25 жилых домов. Рассказывает Realt.

Проводит «общественное обсуждение» администрация Советского района столицы. Речь идет о территории, ограниченной Логойским трактом и улицами Широкой, Кольцова и Восточной. Вся проектируемая территория занимает площадь в 21,9 га. На ней проживает около 5 тысяч человек.

Сейчас на этом участке размещены жилые дома, а также несколько инфраструктурных объектов (детский сад, музыкальная школа, строительный колледж).

Что касается жилой застройки, то она — весьма неоднородна. В районе Кольцова есть как современные многоэтажные здания (их немного), так и советские хрущевки, девятиэтажные панельки и большое количество двухэтажных домов, которые появились тут еще в 50−60 годах прошлого века. Именно малоэтажная застройка, по замыслу градостроителей, и должна подвергнуться трансформации.

Под снос в ближайшие годы хотят отправить 25 двухэтажных домов, расположенных на улицах Восточной, Полиграфической, Кольцова, Крамского, Широкой, а также в Полиграфическом переулке и на Логойском тракте. Фактически через несколько лет должны исчезнуть все малоэтажки, которые есть в квартале.

Также снести собираются 5 административных зданий. Среди них — здание ЖРЭО Советского района на Восточной, 190, здание ЖЭУ № 3 на Полиграфической, 29, административное здание на Полиграфической, 31а, Военный комиссариат Минского района на Кольцова, 15a и здание «Минскводострой» на Широкой, 4 (корпус 2).

Вместо всех этих зданий будут возведены многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями. Также в квартале появятся многоуровневые гаражи-стоянки и модули для зарядки электромобилей. Отмечается, что к 2030 году численность населения квартала может увеличиться с 5 до 6,5 тысячи человек.

Что касается инфраструктуры, то планируется реконструкция детского сада № 71 с увеличением вместимости, реконструкция Минского государственного колледжа строительства с увеличением параметров застройки, а также реконструкция пункта приема стеклотары под общественный объект.

В районе улицы Крамского будет сформирован внутриквартальный бульвар, а на улице Широкой появится сквер.

«Общественное обсуждение» проекта будет проходить с 16 по 30 апреля.

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