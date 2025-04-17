Приговор лысому Кащею Кирилл Сазонов

17.04.2025, 11:44

1,078

Россия эту войну уже не тянет.

Очень интересная информация для понимания реального потенциала оккупантов. И показатель того, сколько и как они в состоянии вести войну дальше. Агентство Reuters со ссылкой на Буданова и британскую исследовательскую организацию Open Source Centre сообщает: Северная Корея поставляет половину боеприпасов, необходимых России на фронте. Половину!

Сама Россия имеет производство и модернизирует его, как может. Так, в отличие от Украины в период с 2014 по 2022, в России не пылали склады со снарядами и ракетами. У нас просто беда (никто не понес ответственности, кто должен был охранять). А у них склады сохранились. Поэтому в начале широкомасштабного вторжения преимущество России в количестве снарядов было просто невероятным. Соотношение вообще за пределами военной логики и теоретической науки. Но через три года... все изменилось.

Те танки, которые некоторые западные аналитики насчитали на российских складах — давно металлолом. Что ехало и стреляло — уже давно забрали. Мощность восстановления и производства — 200 штук в год. По снарядам — без КНДР никак. Да и САУ уже давно северокорейские покупают. Нет там мощного потенциала для долгой войны. Без экономического сотрудничества с Китаем и без постоянных поставок снарядов и техники из Северной Кореи — Россия не тянет уже эту войну.

ВСУ на фронте сделали и продолжают делать все необходимое. А способность Кремля продолжать боевые действия уже измеряется чисто в деньгах. Кстати — наемники тоже не бесплатные. Следим за «Фондом национального благосостояния», ценами на нефть и меньшими источниками пополнения российского бюджета. Именно эти финансовые потоки и есть та «игла в яйце», которая является приговором их лысому Кащею.

По оценкам экономических экспертов, прочность скорлупы этого яйца — до конца 2025 года. Конечно, с поправкой на курсы и общую ситуацию по рынкам. Удержимся? Ну а как же! Удержались в 2022 году, а сейчас вообще нет вопросов. Должны устоять. Потому что иллюзий, что нас ждет в противном случае, уже нет...

Кирилл Сазонов, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com